Periodista recuerda escena de celos de Florinda Meza durante entrevista a Chespirito: “Era muy celosa e insegura”

El estreno de Chespirito: Sin querer queriendo no solo ha generado nostalgia entre los seguidores del icónico comediante, sino que también ha reavivado una de las historias más controvertidas del mundo del espectáculo: la relación entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños. La serie ha puesto nuevamente en el centro de la conversación el inicio de su romance, el cual surgió mientras el actor aún estaba casado con Graciela Fernández, madre de sus hijos.

A la par del éxito del proyecto biográfico, en redes sociales han resurgido fragmentos de entrevistas antiguas en las que se ve a Florinda Meza interrumpiendo, contestando o hablando en nombre de Roberto Gómez Bolaños. Muchos señalan que su actitud era de control absoluto, mientras otros defienden que se trataba de un gesto protector debido a los problemas auditivos que el intérprete del ‘Chavo del 8' enfrentó en sus últimos años. La misma Florinda ha asegurado que lo hacía porque él ya no escucha bien, pero no todos están de acuerdo.

Florinda Meza llamó defectos a los hijos de Roberto Gómez Bolaños / Captura de pantalla Youtube

María Luisa Valdés Doria recuerda cómo era Florinda Meza con Roberto Gómez Bolaños

Una de las voces que ha compartido su experiencia directa con la pareja es la de la periodista María Luisa Valdés Doria, mejor conocida como “Maguicha”. Durante su intervención en Telediario, la comunicadora recordó cómo era la relación de Florinda Meza con Chespirito cuando ambos eran figuras destacadas en la televisora. Según Valdés Doria, el control que ejercía Meza sobre el actor iba más allá del simple apoyo por sus problemas de audición.

“Algunos que vivimos esa época sabemos, en realidad, quién es Florinda Meza. Lo vivimos. Nos gritoneó a nosotros”, expresó.

“Cuando uno quería entrevistar a Chespirito, se le tenía que pedir permiso a Florinda Meza, siempre”, aseguró la periodista, quien tuvo una cercanía con el comediante durante su paso por Televisa.

La periodista también recordó que en la boda civil celebrada en 2004, entre florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, los grandes ausentes fueron Rubén Aguirre, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, quienes eran amigos del intérprete del ‘Chavo del 8'.

Valdés Doria también mencionó que Meza mostraba incomodidad con la presencia de los hijos de Gómez Bolaños, a quienes les ponía “caras” durante el evento. Para ella, la boda no parecía una celebración especial, sino más bien una cena común con órdenes estrictas de Florinda.

“Me tocó la boda de Roberto Gómez Bolaños. Hubo una fiesta en el San Ángel Inn. Ella ordenando qué era lo que se tenía que hacer. No parecía una boda, parecía una cena normal” María Luisa Valdés Doria

Aseguran que Florinda Meza sufre depresión y ansiedad por la serie de Chespirito / Archivo, redes sociales

María Luisa Valdés Doria vivió escena de celos de Florinda Meza al intentar entrevistar a Chespirito

La periodista también relató una escena que vivió en carne propia y que, según ella, evidenciaba los celos e inseguridades de la actriz. María Luisa recordó que durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, intentó acercarse a Gómez Bolaños para hacerle una pregunta. Como el actor ya tenía problemas para escuchar por un oído, Valdés Doria se aproximó, pero fue detenida por Meza.

“No dejaba que nadie se le acercara... (Era) una mujer muy celosa, muy insegura. Me acerco (porque) él ya no escuchaba del oído izquierdo. Entonces, voltea Florinda Meza y me dice: ‘A ver, ¿qué le quieres preguntar? Primero dímelo a mí’”.

Según María Luisa , don Roberto Gómez Bolaños quiso responderle directamente, pero Florinda tajante se opuso. " “No quería que me le acercara tanto a don Roberto. Las preguntas se las decía a Florinda Meza y ella se las decía a su manera”.

Finalmente, Maguicha también opinó sobre la molestia pública que ha manifestado Florinda Meza por la serie biográfica. Aseguró que la producción no ha inventado nada y que muchos de los eventos retratados fueron conocidos en su momento.

Hasta ahora, Florinda Meza no ha emitido comentarios sobre estas nuevas declaraciones, aunque la controversia continúa generando reacciones en redes sociales.

