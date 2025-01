Exacashore confiesa que es dependiente de la bebida y revela: “Dos hombres abusaron de mi”

El pasado 30 de agosto, Isa Castro (29 años),exintegrante de ‘Acapulco shore’, alarmó a sus fans al publicar una serie de videos en los que mostraba las lesiones en su cuerpo ocasionadas por su pareja, Eduardo Majul ( de 40 años). El 3 de enero se filtraron nuevas imágenes en la misma situación.

Isa Castro, exacashore, ha vivido fuertes discusiones con su pareja, Eduardo Majul

Platicamos con ella y nos contó lo que realmente pasó. “Mi noviazgo con Eduardo comenzó muy bien. Llevamos un año y medio juntos. Como dicen por ahí: ‘Los primeros tres meses son como si vivieras la luna de miel’. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar por la fiesta. Cuando nos emborrachábamos, empezaban las faltas de respeto. Nos revisábamos los celulares y peleábamos a gritos”.

“Nos dimos cuenta de que la relación no estaba marchando de la mejor manera. Ambos somos muy lindos cuando estamos sobrios, pero la bebida nos transforma. Cuando la bebida entraba a nuestros cuerpos, las pequeñas peleas se convertían en batallas interminables. Nos insultábamos horrible. Escalaban al grado de forcejear sin parar”.

“Un día llegué borracha a la casa y comencé a destrozarla. No recuerdo ni por qué lo hice. Le reclamé cosas que tenía guardadas. Él prefirió salirse a la camioneta. Cuando los de vigilancia le dijeron que yo estaba tirando su ropa desde la ventana, él entró a romperme el celular. O sea, hicimos un desmad...”. Isa Castro

Isa Castro revela que es dependiente de la bebida y sufre de trastornos

Isa hizo pública la situación en redes sociales, pero asegura: “En ninguna de mis publicaciones dije lo que yo también hice. Soy una mujer complicada, impulsiva, inestable, berrinchuda y ‘chingaquedito’”.

“No soy una perita en dulce. En esas ocasiones había alcohol de por medio. Nos tratábamos muy feo y hacíamos comentarios pasivo- agresivos. Después nos apretábamos la cara y forcejeábamos. ¿Saben por qué? Por tonterías”. Isa Castro

“No hay miedo de ningún tipo. No estoy amenazada. Tampoco lo denunciaré. Mi we… no es machista. No estoy con él por dinero. Le agradezco a la gente por preocuparse, pero lo amo muchísimo”, comentó.

“El culpable de todo lo que ha pasado es el alcohol. No me considero víctima porque soy cabron... Cuando estoy ped.., me gusta provocar a la gente. Esa es la realidad. Actualmente estamos en terapia individual y buscamos hacerlo en pareja”.

Isabel Castro confiesa que fue abusada por dos hombres

“Me considero adict4 al alc. 0hol. Me he tomado botellas enteras. Además, para quienes no sepan, tengo trastorno de ansiedad y depresión. Me recetaron medicamentos muy fuertes. Al combinarlos con la bebida, se hace una bomba en mi cerebro que saca mis peores demonios y se me desconectan los cables. Luego viene la cruda moral”.

“Sé que estoy mal. Una vez 2 hombres abusaron de mí en un viaje a Valle de Bravo. Se aprovecharon de que yo estaba hasta las chanclas. No voy a revelar sus nombres, porque son personas poderosas”. Isa Castro

“He cambiado de hábitos. Ya no tomo. Estoy enfocada a retomar mi carrera. Me metí al gimnasio para distraerme. Me alejé de los antros y planeo seguir así por mucho tiempo. Jamás me voy a internar en un grupo de doble A porque no creo en esos lugares. Considero que para dejar de tomar hay que tener fuerza de voluntad y eso trato. Mi novio y yo decidimos dejar el alcohol”, concluyó.

¿Quién es Isa Castro?

Se dio a conocer en 2020 como parte de la séptima temporada de Acapulco shore.

También estuvo en las temporadas 8, 9, 10 y 11 de Acapulco shore, y en 2023, en All star shore.

Saltó a otros realities como: Inseparables (2022) y Los 50 (2023).

Cuenta con 593 mil seguidores en Instagram y 34 mil en X.

