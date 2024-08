Exintegrante de Acapulco Shore aparece con el rostro morado y asegura que su pareja la golpeó

Isa Castro, conocida por su participación en algunas temporadas de “Acapulco Shore”, utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que fue agredida físicamente por su pareja, de nombre Eduardo Majul.

De acuerdo con la primera información que compartió la influencer en sus redes sociales, los hechos ocurrieron en la habitación de un lujoso hotel ubicado en la Ciudad de México.

La joven registró en sus historias de Instagram que la mañana del jueves 29 de agosto se encontró con su pareja. En dichas imágenes, se puede observar que ambos estaban pasando un buen momento en el auto, aparentemente de él.

En esos videos, la joven explicó que tenía ganas de salir de fiesta con él: “¿Hoy hay fiesta o qué, mi amor? A ver, báilame. After en la casa no, porque los vecinos nos regañan”.

Por su parte, el hombre simplemente asentía con la cabeza, pero estaba muy concentrado en lo que hacía en su celular. Sin embargo, al parecer todo cambió la madrugada de este viernes 30 de agosto.

Isa estuvo desaparecida varias horas de sus redes sociales, pero a primeras horas de este viernes subió una serie de videos en los cuales se le podían ver algunas heridas en el rostro.

En el primer video, se observa a Isa acostada junto a su novio mientras, de fondo, se escucha música a todo volumen y ella decía: “Todo mal”.

En otras historias, la joven compartió las lesiones y dijo: “Según esto, así es como el mejor novio ama a su novia. Bendito que no te dejan ver a tus hijos”.

Más adelante, en sus historias, Isa también mostró las sábanas de la cama de la habitación con algunas manchas de sangre.

“Sí, amo a mi novia, pero… mald..., ¿pero saben qué es lo que más risa me daba? El pen... me regaló un anillo Bvlgari de 22 mil pesos y mientras me metía cuatro dedos a la garganta me lo quitaba. Ay no, de verdad qué tristeza. Todo esto… me deja su Rolex fake, híjole, pero eso sí, mientras me pateaba… me quitó el anillo que según me regaló”.