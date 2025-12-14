Wendy Guevara destapa detalles de La casa de los famosos México 4 y asegura: “Mucha chava, mucho todo”

Wendy Guevara volvió a encender la expectativa de los fans de La casa de los famosos México al revelar, durante una transmisión en vivo, los primeros adelantos sobre la nueva temporada que llegará en 2026. La creadora de contenido aseguró que la cuarta edición contará con “los habitantes más interesantes” y perfiles que “ van a dar de qué hablar desde el primer día ”. Sus declaraciones desataron especulaciones, teorías y euforia entre el público, que ha seguido el reality desde su histórico debut en televisión abierta.

Wendy Guevara / Redes sociales y canva

¿Ya está confirmada una cuarta temporada de La casa de los famosos México?

Todo indica que la tercera temporada de La casa de los famosos México no es la última entrega del reality en su versión nacional, así lo confirmó la productora, Rosa María Noguerón, hace apenas unas semanas.

La productora, confirmó que el proyecto seguirá en 2026 y que la producción ya trabaja en reunir un elenco más diverso con el objetivo de impulsar aún más la audiencia del programa.

Por los números y el éxito, confirmamos una nueva temporada, aunque cada vez es más difícil porque buscamos superar nuestros propios números, por eso buscamos un casting diverso, con gente divertida, encantadora y que se robe los corazones de la audiencia. Rosa María Noguerón

Noguerón, en aquel momento, hizo un llamado para detener el odio dirigido a los concursantes y a sus familias, pues advirtió que, si esto continúa, los futuros participantes ingresarán con “miedo a la funa” y no podrán mostrarse de manera genuina.

Te puede interesar: Exparticipante de La casa de los famosos México confirma nuevo encierro, ¡pero ahora entra con su esposa!

¿Quiénes fueron nominados en La casa de los famosos México hoy 17 de septiembre? / Redes sociales

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre la cuarta temporada de La casa de los famosos México?

Durante una transmisión en vivo, Wendy Guevara no solo confirmó que la producción de La casa de los famosos México ya está afinando detalles, sino que adelantó que los nuevos habitantes serán particularmente atractivos para las audiencias jóvenes. “ los nuevos habitantes están increíbles ”, dijo.

Uno de los comentarios más comentados fue su insinuación de que podrían entrar “dos jot*s”, frase que rápidamente detonó miles de reacciones. Para muchos fans, se trata de una indirecta hacia dos amigas cercanas dentro del medio del entretenimiento, lo que podría apuntar a una temporada con mayor representación LGBTQ+.

Aunque Wendy evitó mencionar nombres, sí aseguró que los perfiles elegidos combinarán celebridades tradicionales, figuras virales y personalidades que se han vuelto referentes de conversación en redes sociales en algún momento de sus vidas.

Tal vez te interese: Exparticipante de La casa de los famosos debutó como conductor en Venga la alegría y ahora ¡lo despiden!

¿Cuándo se estrenará la cuarta temporada de La casa de los famosos México?

Aunque la producción de La casa de los famosos México todavía no ha anunciado una fecha oficial de estreno, los seguidores ya comenzaron a hacer cálculos con base en las temporadas previas.

Siguiendo la tendencia del programa, todo apunta a que la cuarta edición podría iniciar en julio de 2026 , manteniendo la ventana tradicional del verano, periodo en el que el formato ha alcanzado sus mejores niveles de audiencia.

Aquí algunos de los famosos que están dentro de las especulaciones, para formar parte de la cuarta temporada:



Konan Big

Karina Torres

Paola Suárez

Doña Alegría

Yetus

Kunno

Consuelo Duval

Lorena Herrera

Daniela Luján

Faisy

De confirmarse siquiera parte de esta lista, la cuarta temporada podría convertirse en la más explosiva, polémica y viral de todas. Sin embargo, estos datos no han sido confirmados por las redes sociales de La casa de los famosos México. Por esta razón, todo queda en puntual rumor.

Te puede interesar: La casa de los famosos México 2026: Filtran participante de la cuarta temporada del reality ¿Será All-stars?