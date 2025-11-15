Famosa influencer que perdió a su bebé confirma que podría estar en La casa de los famosos México 2026

Tras el final de de “La casa de los famosos México 2025", Galilea Montijo confirmó que habrá una cuarta temporada para este 2026. Fue en la gala final, donde la conductora anunció la noticia. A poco más de un mes de que terminó el reality de famosos, una reconocida tiktoker reveló que será parte de este proyecto. ¿De quién se trata?

¿Qué reveló Galilea Montijo sobre la próxima temporada de La casa de los famosos México?

Galilea Montijo confirmó una cuarta temporada de La casa de los famosos México para el 2026. En una entrevista para una revista de circulación nacional, la conductora dio algunos detalles de lo que será esta nueva edición.

“Tan bien le ha ido que ya tenemos confirmada una cuarta temporada, incluso con un habitante ya confirmado para el próximo año”, adelantó Montijo.

“Todas las habitantes tienen que ser diferentes; de lo contrario, ¿qué aburrido sería para el público? En esta nueva temporada se contó una historia completamente distinta, porque cada habitante comparte su propia historia y, por supuesto, la decisión del público y sus comentarios son muy importantes”, comentó Galilea en dicha entrevista.

Galilea Montijo es conductora de La casa de los famosos México. / Instagram: @galileamontijo

¿Qué tiktoker asegura estará en La casa de los famosos México 2026?

Para sorpresa de muchos, se trata de Lupita TikTok, quien enfrentó la muerte de su bebé, reveló en un reciente encuentro con la prensa, que la producción de “La casa de los famosos México” la buscó para formar parte del elenco de habitantes.

“Sí claro, me llegó una propuesta, de México, estuvimos checando la fecha y estoy muy emocionada.Ahí vamos a andar”, comentó Lupita Tiktok.

La tiktoker aseguró a los reporteros que hubo una buena oferta económica pero se reservó la información: “No se dice (risas)”.

Hasta el momento, la producción no ha confirmado oficialmente a ningún participante. Aunque se ha especulado que Yetus podría integrarse a La casa de los famosos México, lo cierto es que el programa suele considerar a varios talentos durante la preselección, pero los nombres definitivos solo se revelan semanas antes del estreno.

Lupita TikTok / Redes sociales

¿Quién es Lupita TikTok y que enfermedad padece?

Guadalupe, conocida en redes como Lupita “TikTok”, se volvió viral gracias a su personalidad carismática. Originaria de Monterrey, su popularidad explotó aún más después de aparecer en videos junto al influencer regio Adrián Marcelo.

En sus redes comparte de todo: desde los outfits que usa hasta momentos simples de su rutina diaria. Lupita tiene enanismo, una condición genética que afecta el crecimiento y se refleja en su baja estatura, cercana a 1.30 metros.

Aunque en redes algunos, como Mr. Doctor, han especulado sobre una posible discapacidad cognitiva, Lupita nunca ha confirmado ni hablado públicamente de padecer alguna condición adicional.

Lupita TikTok reaparece tras la muerte de su bebé / Lupita TikTok reaparece tras la muerte de su bebé

¿Qué le pasó a la bebé Lupita TikTok y de qué murió?

La historia de la bebé, hija de Lupita “TikTok”, comenzó a preocupar a todo México desde que, a solo dos semanas de nacida, tuvo que ser hospitalizada de emergencia en Monterrey.

La pequeña llegó al Materno Infantil con un cuadro muy grave: deshidratación, fiebre alta, convulsiones y una infección severa. Los médicos detectaron daño renal y su condición fue considerada crítica desde el primer momento.

La gravedad del caso llevó al DIF de Nuevo León a intervenir por sospechas de negligencia en el cuidado de la menor. Mientras las autoridades investigaban, Lupita negó las acusaciones y aseguró que estaba haciendo todo lo posible por su hija.

Sin embargo, el estado de la bebé empeoró rápidamente. Semanas después, los médicos confirmaron que la pequeña había sufrido muerte cerebral. Finalmente, el 13 de mayo de 2025, la pequeña murió a causa de un paro cardíaco provocado por una sepsis, una infección generalizada que su cuerpo ya no pudo resistir

El papá de la hija de Lupita TikTok, Ricardo “N”, fue detenido el 10 de mayo de 2025. Enfrenta cargos por un delito equiparable a vio... y está bajo investigación por posible negligencia tras la muerte de la bebé. Su situación legal sigue en proceso.

