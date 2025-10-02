Galilea Montijo anuncia cuarta temporada de La casa de los famosos México y dice ¡Ya hay habitante confirmado!

Luego de que Alexis Ayala se coronó como el sexto finalista de ‘La casa de los famosos México’ 2025, los rumores sobre si habrá una nueva temporada del reality no se hicieron esperar. Por esta razón, Galilea Montijo fue cuestionada sobre este tema y dio varios detalles. ¿Quién es el habitante confirmado?

Aunque la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’ ha sido totalmente criticada, así como alabada por algunos, los usuarios ya han comentado la posibilidad de que se cancele la siguiente edición. Esto, presuntamente para “darle un respiro” al formato, dado que señalaron que se ha vuelto “muy tóxico” y “predecible” el juego.

¿Cómo confirmó Galilea Montijo la cuarta temporada de La casa de los famosos México?

A pocos días de la gran final, Galilea Montijo, conductora de ‘La casa de los famosos México’ 2025, dio a conocer más detalles sobre el futuro del reality show tras ser cuestionada sobre la posibilidad de que haya una cuarta temporada.

En una entrevista para una revista de circulación nacional, Galilea Montijo señaló que cada temporada del reality show escribe una historia diferente y son los habitantes quienes logran darle un toque distinto a la competencia.

“Cada participante tiene su propia historia y eso es muy importante. Las conversaciones que el público tiene con nosotros también son muy importantes y por supuesto su decisión es lo más importante”, dijo.

Asimismo, Montijo reveló que, tras el éxito obtenido de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, es un hecho que habrá cuarta edición.

Eso no es todo, la también conductora de ‘Hoy’ dio a conocer que ya hay un habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México’ 2026.

“Esta temporada en cuanto a ventas ha sido exitosísima y por supuesto que para eso trabajamos. En rating es actualmente lo más visto en televisión.Tan exitosa ha sido que ya tenemos confirmada una cuarta temporada, incluso con un habitante ya confirmado”. Galilea Montijo

¿Quién es el habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México’ 2026?

En la entrevista de Galilea Montijo, también conductora del programa ‘Hoy’, señaló que la producción ya tendría a un habitante confirmado para la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’. Sin embargo, no reveló el nombre.

No obstante se desataron rumores esta semana sobre quién podría ser. Cabe recordar que uno de los momentos que llamaron totalmente la atención en redes sociales fue cuando Wendy Guevara y Ricardo Margaleff le jugaron una broma a Sebastián Yatra en la post-gala de La casa de los famosos México, dado que le hicieron creer que todos los invitados debían firmar un contrato para integrarse a la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’.

La reacción de Yatra fue inmediata; su expresión de sorpresa lo evidenció por completo. Al principio intentó evadir la situación, dijo que si entraba al reality podría volver a enamorarse, algo que ya había prometido no repetir. También mostró cierto nerviosismo, pues entendía que hablar de contratos no era asunto para tomar a la ligera. No obstante, al final, el cantante sí firmó, pero un corazón.

“No porque entro a ‘La casa’ y me enamoro y yo ya hice un pacto con mis amigos que no me voy a enamorar por un tiempo”, dijo Yatra.

Sin embargo, en redes señalaron que todo se trataría de una broma para Sebastián Yatra, aunque algunos consideraron que podría ser real su presunta participación en ‘La casa de los famosos México’ en su cuarta edición. ¿Será?

Así fue el momento:

¿Cuándo será y dónde ver la final de La casa de los famosos México’ 2025?

Cabe recordar que la final de la tercera temporada de La casa de los famosos México tendrá lugar el domingo 5 de octubre a las 8:30 p.m. (hora del centro de México).

Con este evento se pondrá fin a las 10 semanas de competencia, y se transmitirá en vivo por Las estrellas y la plataforma ViX, donde se revelará quién será el ganador entre los seis finalistas.

Para apoyar a tu participante favorito, deberás acceder a la página oficial en la sección “Vota” en www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota.

Además, durante la transmisión aparecerá un código QR en pantalla que dirigirá directamente al sitio de votación. Cabe recordar que los suscriptores de ViX tienen derecho a 10 votos por día, sí no eres suscriptor solo puedes votar una vez al día.

Los finalistas son:



Dalilah Polanco

Shiky

Aldo de Nigris

Mar Contreras

Abelito