Exhiben a Galilea Montijo y sus gritos tras olvidar apagarle el micrófono; abandona el programa Hoy en vivo

Galilea Montijo vivió un bochornoso momento en el programa ‘Hoy’. Los gritos de la conductora fueron exhibidos en vivo y la polémica situación no pasó desapercibida en redes sociales. ¡Tenía el micrófono prendido y no se dio cuenta! ¿Abandonó el matutino? Te contamos lo que dijo.

Aunque Galilea Montijo ha tenido total éxito en su carrera. Incluso, se consolidó como la conductora principal de ‘La casa de los famosos México’, uno de los realities más populares del país. En esta ocasión, protagonizó un momento controversial que llamó la atención en toda la audiencia del programa ‘Hoy’.

Galilea Montijo protagoniza momento bochornoso en ‘Hoy’. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Galilea Montijo en el programa ‘Hoy’ sin darse cuenta de que estaban en vivo?

Galilea Montijo, conductora de ‘Hoy’, protagonizó una tremenda polémica en el matutino. La famosa no se dio cuenta de que estaba al aire y con el micrófono encendido, lo que llevó a sus compañeros de foro, así como a la audiencia, a quedarse perplejos con los gritos de emoción al ver la sección de los ajolotes en el programa.

En una de las recientes transmisiones del programa, algunos conductores recibieron con gusto a un par de ajolotes en el foro. Sin embargo, lo que se llevó la atención fue el momento en que Montijo no paró de gritar de emoción por la presentación de estos anfibios.

Algunos ajolotes visitaron la transmisión del programa ‘Hoy’. / YT: Hoy

“Velo, güey, qué bonito marciano. Velo, güey, hola. Te amo”, dije Galilea.

Aunque algunas exclamaciones no se percibieron totalmente, la conductora hizo evidente su equivocación en el momento en que cuestionó: “¿Estamos al aire?”.

Galilea Montijo se sorprendió al darse cuenta que estaba al aire y no dejó de externar su emoción por la presencia de los ajolotes en Hoy. / YT: Hoy

En ese momento, la famosa se retiró, aparentemente sorprendida y avergonzada por la situación, a lo que Raúl Araiza mencionó: “Desde hace rato estás grite y grite y te digo, pero seguimos”.

Y otro de sus compañeros agregó: “Yo creo que no dijo nada malo”.

¿Galilea Montijo ‘abandonó’ el programa ‘Hoy’ tras ser exhibida en vivo?

Eso no es todo, Galilea Montijo, también conductora de ‘La casa de los famosos México’, sorprendió a todos en el foro tras tomar la drástica decisión de ‘abandonar’ el matutino en plena dinámica.

Luego de que Gali no se dio cuenta de que estaban en vivo, momentos después, en la dinámica denominada ‘Más o menos’, la cual consiste en que los conductores tienen que responder a una pregunta mientras un arco con un globo se infla con confeti dentro, la presentadora decidió marcharse del foro.

Galilea Montijo abandonó ‘Hoy’ tras dinámica en el foro. / YT: Hoy

Galilea Montijo, quien no adivinaba la respuesta correcta de la dinámica, no soportó la presión de estar de debajo del globo que cada vez se inflaba más al punto de explotar y salió con gran velocidad de cuadro.

En ese momento, sus compañeros conductores solo la veían entre risas. Aunque en un principio creyeron que la famosa no regresaría, la conductora retornó frente a las cámaras y, ahora sí, respondió correctamente a las preguntas.

¿Cuáles han sido las equivocaciones de Galilea Montijo en ‘Hoy’?

Confusión de nombres de “Pantoja”

Galilea confundió al youtuber Juan de Dios Pantoja con la cantante española Isabel Pantoja durante una sección en vivo.

Equivocación al referirse al álbum de Jesse & Joy

En una entrevista con Jesse & Joy, en lugar de decir ‘Clichés’ (nombre del álbum), dijo “Chicles”. Luego se disculpó.

Error al confundir siglo/película con contexto histórico

Durante una charla con Aarón Díaz, Galilea le preguntó si se refería a la película ‘Teresa’ de Salma Hayek, de 1989, aunque Díaz nació en 1982, lo que hizo evidente que Galilea estaba pensando en otra versión de Teresa. Se disculpó entre risas.



Confusión con la película Roma

En 2018, durante el programa Hoy, Galilea Montijo comentó que pensaba que la cinta ‘Roma’ de Alfonso Cuarón trataba sobre la ciudad de Roma, Italia, y no sobre la colonia Roma en la Ciudad de México. La declaración se volvió viral y se convirtió en uno de los errores más recordados de su carrera.