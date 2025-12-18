Conductora de Ventaneando se ausenta y desata preocupación; enfrenta problemas de salud: “Mi cuerpo colapsó”

La ausencia de una de las conductoras de Ventaneando no pasó desapercibida durante la emisión de hoy miércoles 17 de diciembre, luego de que se confirmó que enfrenta graves problemas de salud que le impidieron presentarse en el foro. Aquí te contamos de quién se trata.

Problemas de salud obligaron a una conductora de Ventaneando a faltar al programa. Aquí los detalles. / Foto: Redes sociales

¿Qué conductora está enferma y no asistió al programa de HOY 17 diciembre?

Linet Puente no se presentó ni en la emisión vespertina de Ventaneando ni estará en la transmisión nocturna de La granja VIP 2025. Su falta en ambos programas encendió las alarmas entre los televidentes habituales, quienes notaron de inmediato que algo no estaba bien.

Horas después se dio a conocer que Linet Puente se encuentra enferma, situación que le impidió cumplir con sus compromisos laborales del día.

Linet Puente encendió las alarmas tras ausentarse por problemas de salud. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Linet Puente?

Linet Puente explicó las razones de su ausencia reciente en televisión y lo hizo a través de historias en sus redes sociales, donde compartió que tanto ella como su hijo se encuentran enfermos. La conductora detalló que ambos se encuentran estables, pero ante los síntomas que presentaron, se realizaron pruebas para descartar virus sincitial respiratorio e influenza, las cuales resultaron negativas, aunque aclaró que ambos continúan con malestares, como tos, y que su hijo incluso presentó temperatura. Sin embargo, hasta el momento no reveló qué tienen ni ella ni su hijo.

“Toy malita y por ello no pude ir a La Granja VIP. Me da coraje perderme los últimos días pero mi cuerpo colapsó y mis pulmones andan malitos”, dijo.

“Les he compartido desde el fin de semana que en esta casa hemos estado enfermitos, ya con muchas pruebas de influenza y demás, no es influenza, ninguna ha salido positiva”, comentó la presentado. Añadió que, al ser asmática, esta temporada suele afectarle más, sobre todo al combinarse con el estrés y la carga de trabajo acumulada en los últimos meses.

La conductora también se refirió al impacto que tuvo el ritmo laboral reciente, especialmente por su participación en La granja VIP y las grabaciones previas al programa. “Suménle el estrés y la carga de trabajo en los últimos meses que fue brutal con La granja, con las grabaciones que teníamos que hacer y muchas cosas que hemos tenido encima”, señaló, dejando claro que no se trata de una queja, sino de una explicación sobre cómo el cansancio y el clima han influido en su recuperación.

Finalmente Linet Puente detalló que actualmente se encuentra en reposo para poder recuperarse por completo, regresar a Ventaneando entre mañana y el viernes, así como estar presente en la semifinal y la final de La granja VIP 2025. “Aquí estamos en casa, cuidándonos y tratando de recuperarnos. Traigo espasmo bronquial desde ayer, se me incrementó muchísimo y hoy la cosa se siente mejor, pero subo las escaleras y siento que me estoy muriendo”, afirmó la conductora de Ventaneando.

Problemas de salud sacaron del aire Linet Puente, conductora de Ventaneando. Esto pasó. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Linet Puente, conductora de Ventaneando?

Linet Puente, conductora de Ventaneando, es una periodista reconocida por su trabajo tanto en medios escritos como en la televisión. A lo largo de su trayectoria se ha consolidado como una figura constante en el periodismo de espectáculos y entretenimiento, siendo ampliamente identificada por su participación en programas como Hechos AM y por la conducción de Hit M3, espacios que le permitieron ganar visibilidad y conectar con el público desde distintos formatos informativos.

Nacida el 23 de junio de 1982, es egresada de la carrera de Comunicaciones y comenzó a destacar cuando trabajó como guionista y mánager de producción en proyectos como Hit M3 y La historia detrás del mito. Paralelamente, desarrolló una faceta como columnista en la publicación digital El Heraldo de México además de su trabajo actual en Ventaneando.

Además, su presencia en redes sociales, donde comparte material detrás de cámaras de entrevistas y coberturas, la ha llevado a reunir a más de 500 mil seguidores que siguen de cerca su labor profesional.

