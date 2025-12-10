Conductora es criticada por su peso y convierte los ataques en oro: ¡exhibe a sus haters y crea sección viral!

¡Se cansó de los haters! Carissa Codel convirtió las críticas por su peso en una serie que está arrasando en redes. Con ingenio y mucha actitud, la conductora expone los insultos que le mandan y los lee frente a todos, dejando claro que no piensa quedarse callada. Lo que empezó como polémica terminó siendo tendencia mundial y ahora todos hablan de su respuesta.

¿Por qué la conductora decidió exhibir públicamente los comentarios sobre su peso?

La presentadora Carissa Codel había soportado durante meses mensajes que cuestionaban su apariencia. Pero todo cambió cuando, en agosto, decidió leerlos públicamente y mostrar con nombre y apellido quiénes eran los usuarios que la atacaban. Lo hizo con la voz entrecortada, pero con absoluta determinación, evidenciando la violencia con la que la juzgaban.

Su decisión se convirtió en una sección dentro de sus redes sociales llamada “Reading Viewer Comments”, donde literalmente expone los mensajes más crueles que recibe. Lo sorprendente es que esta dinámica no solo no frenó las críticas… las hizo estallar en viralidad.

El simple acto de leer, frente a la cámara, frases como:



“Opinión honesta, retoca el flequillo, pierde de 15 a 20 libras. Ve a por ellos”

“Chicos, ¿cuándo Sabrina Carpenter se comió a Sabrina Carpenter?”, desató indignación.

El video que publicó el 1 de diciembre acumuló más de 2 millones de vistas, demostrando que su estrategia no solo funcionó: se convirtió en un espejo de lo que enfrentan cientos de mujeres en medios de comunicación.

¿Qué dijo Carissa Codel sobre la brutalidad de los ataques en redes sociales?

Durante una entrevista con People, Carissa Codel explicó por qué tomó esta ruta tan directa y pública. Según sus palabras, leer los comentarios frente a la cámara tenía un objetivo muy claro: visibilizar el nivel de violencia que reciben las mujeres periodistas solo por su apariencia.

“Comencé a hacer esos videos después de recibir algunos comentarios en uno de mis reportajes. Personalmente, pensé que eran hilarantes y mostraban con qué frecuencia se critica a las mujeres en este campo por su apariencia. Quería que mi video leyendo los comentarios destacara, por eso usé la voz de presentadora”, explicó la conductora, dejando ver que su estrategia tiene la intención de generar conversación y exponer una problemática que suele normalizarse.

Sobre la inesperada viralidad que logró, dijo:

“Nunca pensé que se volverían tan virales como lo han hecho, pero estoy muy agradecida por el apoyo. Realmente me siento agradecida por la pequeña comunidad que se ha formado”. Carissa Codel

Aunque los ataques no han dejado de llegar, Codel también descubrió que tiene un público fiel dispuesto a defenderla. Su comunidad, que creció exponencialmente tras la viralización de su dinámica, no solo la respaldó, sino que convirtió sus videos en un espacio seguro para denunciar la gordofobia y la misoginia en los medios.

¿Quién es Carissa Codel, la conductora que alzó la voz contra sus haters?

Carissa Codel es una periodista y conductora de noticias originaria de Kansas City, Missouri, que actualmente trabaja en la filial de CBS KOLR, conocida como Ozarks First. Su carrera comenzó en 2018 como productora digital, encargándose de redactar artículos y manejar redes sociales para KOLR 10 y FOX 49. Con el tiempo, su talento la llevó a convertirse en productora ejecutiva del noticiero matutino Daybreak y, en abril de 2023, dio el salto frente a las cámaras como reportera y presentadora.

Graduada en periodismo broadcast por la Missouri State University, Carissa también estudió antropología como minor y participó activamente en medios universitarios. Durante sus años de formación, trabajó como reportera y editora en el periódico escolar y fue presentadora de un noticiero estudiantil, lo que le dio experiencia en redacción y conducción antes de llegar a la televisión profesional.

Hoy, Carissa Codel no solo es conocida por su trabajo en noticias locales, sino también por su creatividad para enfrentar el acoso digital. En 2025 se volvió viral gracias a su sección “Reading Viewer Comments”, donde lee en voz alta los comentarios ofensivos que recibe sobre su peso y apariencia, transformando la polémica en una conversación global sobre el body shaming y la violencia en redes sociales.