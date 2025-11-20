La conductora Gaby Crassus, tras enviudar trágicamente, ahora presume romance con empresario: ¿Quién es?

La conductora Gaby Crassus, quien en 2021 vivió un episodio devastador tras la muerte de su esposo, nuevamente regresa a la conversación, no por una tragedia, sino porque finalmente se ha permitido una nueva oportunidad en el amor. A través de sus redes sociales, la también periodista compartió una historia en la que aparece tomada de la mano de un hombre, un gesto que, aunque discreto, confirmó que su corazón vuelve a latir por alguien más. ¿De quién se trata?

Cambios se avecinan en Sale el sol / Instagram: @saleelsoltv

¿Cómo murió Rodrigo Mejía, esposo de la conductora Gaby Crassus?

La vida de Gaby Crassus cambió en febrero de 2021, cuando su esposo, Rodrigo Mejía, murió por complicaciones derivadas de Covid-19. El actor, de 45 años, se contagió durante la etapa más crítica de la pandemia.

Su estado se agravó con rapidez y, antes de ser intubado, se despidió de su esposa a través de una videollamada. Solo un par de días después, se confirmó la noticia que estremeció al medio del espectáculo.

El golpe emocional fue doble, pues la familia Mejía también enfrentó la muerte del padre del actor, don Salvador Mejía. Durante meses, Gaby limitó su presencia mediática y centró su energía en sus hijos, su trabajo y en reconstruirse tras una pérdida que describió como “irreparable”.

Rodrigo Mejía (QEPD) y Gaby Crassus / Redes sociales

¿Quién es el novio de Gaby Crassus, tras enviudar en 2021?

El hombre en cuestión es el empresario yucateco Antonio Patrón Laviada, un nombre que en el sureste de México carga con una larga estela de polémicas.

A cuatro años de haber enviudado en circunstancias que marcaron profundamente su vida, Gaby Crassus parece lista para escribir un nuevo capítulo personal. Su historia ha conmovido a miles, y hoy vuelve a generar conversación, aunque desde un lugar completamente distinto.

Luego de años de duelo, la exconductora de Sale el sol sorprendió al compartir un video en sus historias de Instagram. En la imagen, su mano entrelazada con la de un hombre, y la etiqueta que confirmaba la identidad del acompañante: Antonio Patrón Laviada. La pareja se encuentra viajando por Europa, específicamente en Praga, donde Gaby grabó el breve clip que se volvió viral entre sus seguidores.

Según usuarios, este sería un nuevo comienzo y representaría un paso importante para Gaby Crassus, quien ha sido transparente sobre lo difícil que le fue abrirse nuevamente al amor.

Gaby Crasus y su nueva pareja, el empresario Antonio Patrón Laviada / IG: gabycrassus, redes sociales y canva

¿Quién es Antonio Patrón Laviada y por qué lo tachan de “polémico?

Antonio Patrón Laviada no es un desconocido en Yucatán, aunque su fama ha sido un arma de doble filo. Empresario meridano dedicado principalmente al negocio automotriz, su nombre ha estado asociado a diversos escándalos durante más de dos décadas.

En 2008 perdió su visa estadounidense tras ser señalado por presuntos vínculos con el crimen. Sin embargo, nunca se abrió una investigación formal ni se presentaron pruebas concluyentes en su contra.

