Jessica Díaz, actriz de mentiras y excolaboradora en Hoy ¿murió?, Roger González preocupa con publicación

La tarde de este jueves 8 de enero, las redes sociales se sacudieron con una publicación que nadie esperaba. El nombre de Jessica Díaz, actriz del musical Mentirás y excolaboradora del programa Hoy, como participante de Las estrellas bailan en Hoy, comenzó a circular acompañado de una palabra que encendió todas las alertas: Q.E.P.D. En cuestión de minutos, el rumor de su supuesta muerte se volvió tendencia, provocando angustia, confusión y una ola de especulaciones entre usuarios.

Todo comenzó con un mensaje publicado por Roger González, exconductor de Venga la alegría y recordado por su etapa como presentador infantil de Disney Channel México. La publicación fue interpretada por muchos como una despedida definitiva, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre el fallecimiento de Jessica Díaz. El silencio posterior solo aumentó la incertidumbre. ¿Verdad o promoción de mal gusto?

¿Murió Jessica Díaz? El post que desató el rumor en redes sociales

La confusión estalló cuando Roger González compartió una imagen en blanco y negro donde aparece junto a Jessica Díaz y un perrito que ambos sostienen en brazos. La fotografía fue acompañada por un moño negro y un mensaje breve, pero contundente:

“Maravilloso ser humano, siempre te recordaremos Q.E.P.D”. Roger González

En segundos, la publicación se viralizó. Muchos usuarios asumieron que se trataba de la muerte de Jessica Díaz, especialmente porque el mensaje estaba dirigido directamente a ella y porque Roger decidió etiquetarla en la imagen. La estética fúnebre del post, el texto emotivo y la ausencia de contexto provocaron que cientos de personas comenzaran a despedirse en los comentarios.

Sin embargo, desde el inicio surgió una duda clave: ¿el mensaje hacía referencia realmente a la actriz o al perrito que aparece en la imagen o tal vez se trata de una promoción de un protecto que anunciaron juntos? Esa ambigüedad fue suficiente para detonar el caos digital.

¿Roger González ya aclaró el post sobre Jessica Díaz que desató rumores de muerte?

Hasta ahora, Roger González no ha aclarado el motivo de su publicación, lo que ha alimentado aún más los rumores. Durante los primeros minutos, los comentarios estuvieron activos y reflejaban el desconcierto generalizado: algunos preguntaban directamente si Jessica había fallecido, otros pedían una aclaración inmediata y varios señalaban que el mensaje era irresponsable si no se trataba de una pérdida humana.

Poco después, los comentarios fueron desactivados, lo que para muchos usuarios fue interpretado como una señal alarmante.

Jessica Díaz aclara rumores y confirma: ¡Está viva! y ¿todo fue ficción?

A pocos minutos de que Roger González publicara una imagen que desató rumores, Jessica Díaz salió a dar tranquilidad a sus fans, pues la confusión no era para menos.

Con la misma foto que Roger subió a sus redes, pero ahora en sus historias, la actriz escribió:

“Nenes, yo estoy bien. La de la foto es ‘Lucía’. ES FICCIÓN. Les agradezco muchísimo la preocupación. Los amo. En serio, sentí muy, muy horrible que hayan pensado que era yo.” Jessica Díaz

Hasta ahora no se conoce la reacción completa de sus más de 500 mil seguidores, pero muchos ya especualaban que todo se trataba de una promoción para los cortometrajes en los que trabaja junto a Roger González. Incluso, antes de que se eliminaran los comentarios del post original, varios usuarios aseguraban que, de ser una estrategia publicitaria, sería de pésimo gusto.

Jessica Díaz rompe el silencio, ¡no está muerta!





¿En qué proyecto trabajan juntos Jessica Díaz y Roger González y por qué causó tanta confusión?

Todo apunta a que la confusión generada en redes sociales podría estar relacionada con un nuevo proyecto profesional que une a Jessica Díaz y Roger González, y no con una tragedia como muchos llegaron a pensar. De acuerdo con información difundida en portales de espectáculos, ambos se encuentran trabajando juntos en un episodio especial de terror y suspenso que aún no se estrena.

Se trata de “Silencio”, un capítulo único que formará parte del proyecto “Pelis con famosos”, una serie de cortos protagonizados por celebridades mexicanas. En este episodio, Jessica Díaz y Roger González comparten créditos por primera vez, lo que explicaría la cercanía entre ambos y la imagen que circuló recientemente en redes sociales.

Según lo revelado, las grabaciones iniciaron a principios de este mes de enero, y el propio Roger González ha adelantado que se trata de uno de los episodios más intensos y fuertes que se han realizado hasta ahora dentro del proyecto. Incluso, él mismo participa como guionista y contará con un co director invitado, lo que refuerza la carga dramática y oscura de la historia. Además, se ha confirmado que el corto contará con la participación de otros actores mexicanos, cuyos nombres aún no han sido revelados.

Jessica Díaz, reconocida por su trabajo en “Mentiras: el musical”, suma este proyecto a su carrera como actriz y cantante, apostando por un género completamente distinto al que el público está acostumbrado a verla.

Aunque ni Jessica Díaz ni Roger González han confirmado directamente que la polémica publicación esté relacionada con el proyecto, todo indica que el misterioso mensaje podría haber funcionado como parte del contexto emocional o incluso como una coincidencia desafortunada ligada al inicio de las grabaciones de “Silencio”.

¿Quién es Jessica Díaz y por qué su nombre se volvió tendencia?

Jessica Díaz Chávez (nacida el 27 de marzo de 1991 en Culiacán, Sinaloa) es una versátil actriz, cantante y conductora egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Desde su debut en 2013, ha incursionado en diversos formatos: protagonizó la serie ¡Muy padres! de Grupo Imagen, lanzó sencillos musicales como “Quédate” y “Mentiste” (compuesta por ella), y participó en telenovelas y series como:



Simplemente María

La Bella y las Bestias y

Amar a muerte.



En el ámbito teatral, Díaz ha destacado en musicales de gran relevancia nacional. Ha interpretado icónicos papeles como Chris Hargensen en Carrie el musical, Sherrie en Rock of Ages México, Rapunzel en Rockpunzel, además de producción en Sexo, sexo, sexo el musical y Dulce obesidad. En 2025 se unió al elenco de Mentiras el Musical en el Teatro Aldama, asumiendo el rol de “Daniela”, su personaje favorito desde que llegó a la CDMX, con funciones alternadas y una preparación intensiva junto a su coach de canto.