Muere conductora a los 49 años tras perder la lucha contra el cáncer; la despiden con desgarrador mensaje

El mundo del espectáculo continúa de luto. Tras la muerte de Gerson Laos, tecladista de Banda MS, se confirma el deceso de Elle Simone Scott, una conductora de televisión y estrella de America’s Test Kitchen, a los 49 años. Así fue como amigos y familiares la despidieron.

Elle Simone Scott / Redes sociales

Te recomendamos: Muere exparticipante de famoso reality de manera extraña, salen a la luz las causas

¿Cómo murió Elle Simone Scott, estrella de America’s Test Kitchen?

A través de Instagram, la chef Carla Phall dio a conocer que Elle Simone Scott había muerto el pasado 5 de enero, tras haber luchado contra el cáncer de ovario. En el post, la cocinera se dijo muy dolida por el suceso.

“La chef Elle Simone Scott era una amiga, una fuerza y una pionera. Ella apareció con excelencia, generosidad y profundo amor por la comida y la comunidad. En America’s Test Kitchen, Elle ayudó a abrir puertas que habían estado cerradas durante mucho tiempo, convirtiéndose en una de las primeras mujeres negras que el público vio en la cocina de prueba, y haciéndolo con gracia, autoridad y alegría”, indicó.

Resaltó que la celebridad enfrentó su enfermedad con “coraje y honestidad”, lo que dejará una gran huella en el corazón de todos aquellos que la conocieron.

“Su voz importaba. Su trabajo importaba. Ella importaba. Elle enfrentó el cáncer de ovario con coraje y honestidad, usando su plataforma para educar, abogar y elevar incluso mientras luchaba por su vida. Ese tipo de fuerza deja una marca”, resaltó.

Hasta el momento, los familiares de Elle no se han pronunciado, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

Te recomendamos: Famoso futbolista muere a los 32 años; se desvaneció tras haber jugado un partido, ¿Qué fue lo que pasó?

¿Quién era Elle Simone Scott, estrella de America’s Test Kitchen?

Elle Simone Scott fue una presentadora, escritora y chef que se hizo famosa por ser la primera mujer de color en aparecer en America’s Test Kitchen, el famoso programa de cocina estadunidense.

En la década de los 2000, dejó su empleo como trabajadora social y se enfocó al mundo de la cocina. En 2010 empezó a estudiar en la escuela culinaria y, con el paso del tiempo, fue haciendose más popular en su ámbito.

La fama le dio la oportunidad de participar como productora en varias producciones de cocina. También hizo sus propios videos enseñando diversas recetas. Su mayor deseo era convertirse en la “Oprah de la cocina”.

Escribió los libros:

Tableros: Diseños elegantes para reuniones informales

Regalos de comida: Más de 150 recetas irresistibles para crear regalos personalizados.

Era muy reservada en cuanto a su vida privada, por lo que se desconoce si tenía hijos o pareja. Le diagnosticaron cáncer de ovario en 2016.

Elle Simone Scott / Redes sociales

¿De qué murió Gerson Laos, tecladista de Banda MS?

El pasado martes 6 de enero, la Banda MS dio a conocer la muerte de su tecladista, Gerson Laos. A través de Instagram, lamentaron el hecho y recordaron parte de su trayectoria en la agrupación.

Si bien no mencionaron las causas de muerte, se reportó que había sufrido un infarto fulminante mientras jugaba béisbol.

“Falleció de manera repentina, estaba jugando un partido de béisbol, se desvaneció y llamaron a los servicios de emergencia, para ver qué le pasaba. Cuando llegaron los servicios de emergencia, lamentablemente no se pudo hacer nada porque todo parece indicar que sufrió un infarto fulminante”, se informó.

Mira: ¿Bruce Willis murió a los 70 años? Mensaje de su esposa en redes sociales enciende alarmas: “Te echo de menos”