Luz Elena González impacta al confesar que el triste diagnóstico de su hijo cambió su vida: “Es una pérdida”

La actriz y conductoar Luz Elena González compartió que uno de sus hijos recibió un desgarrador diagnóstico una noticia que, según explicó, marcó un antes y un después en su vida familiar. La actriz habló sobre cómo recibieron esta situación y el proceso que han recorrido desde entonces, ¿qué dijo? Te contamos los detalles

La dura revelación de Luz Elena González: su hijo tiene un trastorno y así lo enfrentó. / Instagram

¿Qué dijo Luz Elena González sobre el diagnostico de su hijo?

Luz Elena González compartió que el diagnóstico de su hijo Santiago marcó un punto de quiebre en su vida familiar. La actriz relató cómo el proceso médico y la incertidumbre inicial transformaron su dinámica en casa y la manera en que enfrentaron el futuro.

“Con Santiago nos cambia la vida porque nos dan un diagnóstico de una discapacidad. Que era diferente, que era todavía más grave o más fuerte de la discapacidad que nos dan después, nos dice que tiene autismo y una discapacidad cognitiva leve, entonces ahí el trabajo. Y la unión entre Bernardo y yo se hizo más fuerte porque fue trabajar por nuestro hijo, estar con él y ayudarlo a salir adelante”, expresó la actriz en una entrevista con Yordi Rosado.

La conductora explicó que las primeras señales surgieron cuando su hijo era pequeño y asistía a la guardería. Fue ahí donde comenzó un camino de evaluaciones médicas que se extendió durante varios años hasta obtener un diagnóstico definitivo.

“Hasta al año nos dijeron en la guardería que tenía algo porque la directora de la guardería tenía un hijo con autismo. Entonces ella conocía cómo estos síntomas y entonces los vio. Y lo llevamos con un neurólogo y dijo que tenía algo pero no sabían qué era. Hasta los 8 años nos dieron un diagnóstico definitivo. Yo pensaba que eso se lo iba a quitar pasando la primaria, pero nos dicen: ‘Es una discapacidad, pues esto no se le va a quitar nunca, tiene autismo y una discapacidad cognitiva leve’” Luz Elena González

Luz Elena González y el autismo: el impacto del diagnóstico en su vida familiar. / Redes sociales

¿Qué dijo Luz Elena González sobre las pérdidas tras el diagnóstico de su hijo?

Luz Elena González habló sobre el impacto que tuvo en su vida el diagnóstico de su hijo y describió ese momento como una ruptura con las expectativas que había construido. Explicó que no solo fue recibir una noticia médica, sino enfrentar un cambio profundo en su proyecto de vida familiar.

“Porque es una pérdida, es la pérdida de tus ilusiones, es la pérdida de tus expectativas. Si de por sí pierdes un poco la tranquilidad, es la pérdida definitiva de toda la tranquilidad que puedes tener. Y es el compromiso a tratarlo de sacar adelante”

Luz Elena González

Recordó que mientras ella reaccionó de inmediato, su esposo Bernardo Martínez necesitó más tiempo para asimilarlo. La noticia la tomó por sorpresa y la llevó a desbordarse antes de reorganizarse para continuar con el proceso.

“Así como me lo dijeron fue como si me hubieran echado un balde de agua fría, empecé a llorar. Me tranquilicé y dije: ‘Pues adelante’. Cinco terapias al día, pobre niño casi enloquecía”, relató sobre los primeros meses tras el diagnóstico.

Durante ese periodo, contó que coincidió con grabaciones de la telenovela Antes muerta que Lichita y que pasó meses llorando en los camerinos mientras enfrentaba dudas sobre el futuro de su hijo. “Es como: ‘¿Y se va a casar o no? ¿Y su sexualidad? ¿Y su futuro?’ Y lloraba y lloraba porque le acababan de decir que era algo permanente. Fue súper difícil porque tienes como todo y a la vez dices: no quiero nada más que la salud de mi hijo y que esté bien. Fue como: ‘¿Qué voy a hacer cuando yo no esté?’”, compartió.

También habló de los retos cotidianos y de los episodios que vivió en espacios públicos cuando otras personas cuestionaban la conducta de su hijo sin conocer el contexto. Reconoció que esas experiencias detonaron momentos de enojo e impotencia que la llevaron a buscar apoyo profesional.

“Yo terminé en terapia, con psicólogo y psiquiatra, también con medicamentos para mí, para tratar de controlar y entender. Una cosa que me decía el neurólogo era: ‘Todo va bien, pero no le pegues a la gente’. Y yo decía: ‘Yo no le pego a nadie’. Pero es bien difícil cuando alguien se atreve a tocar a tu hijo”, concluyó Luz Elena González.

¿Qué es el autismo?

Mayo Clinic define el trastorno del espectro autista como una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que influye en la manera en que una persona percibe a los demás y socializa con ellos. Esto puede generar dificultades en la comunicación y en la interacción social. También explica que el término “espectro” hace referencia a la amplia variedad de síntomas y a los distintos niveles de gravedad con los que puede manifestarse la condición.

De acuerdo con la institución médica, algunos niños muestran señales desde la primera infancia, mientras que en otros casos el desarrollo parece transcurrir con normalidad durante los primeros meses o años y posteriormente se observan cambios en la conducta o en el lenguaje. Los síntomas suelen identificarse entre los 2 y 3 años de edad, aunque en cuadros leves pueden detectarse más adelante, incluso en la adolescencia o en la adultez, pese a que las señales hayan estado presentes desde etapas tempranas.

El organismo señala que cada niño presenta un patrón único de comportamiento, el cual puede variar en intensidad. Algunos pueden tener problemas de aprendizaje, otros mostrar un nivel intelectual inferior al promedio, mientras que también hay quienes poseen inteligencia promedio o superior, pero enfrentan dificultades para comunicarse, aplicar conocimientos en la vida diaria o adaptarse a entornos sociales. La gravedad suele determinarse con base en qué tanto los síntomas afectan la capacidad funcional. Entre los signos comunes del trastorno del espectro autista, se encuentran:

Mantener poco contacto visual.

No responder a su nombre.

Mostrar escaso interés por cuidadores u otras personas.

Presentar dificultades en la comunicación verbal y no verbal.

Manifestar patrones de comportamiento limitados o repetitivos.

Volverse retraídos o perder habilidades lingüísticas previamente adquiridas.

Tener dificultades para adaptarse a situaciones sociales.

