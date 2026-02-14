¿Pati Chapoy ya tiene sustituta en Ventaneando? Famosa conductora ¡va por la silla! ¡Te contamos quién!

Jimena Pérez, conocida como ‘la Choco’, de 45 años, se siente muy honrada debido a que Pati Chapoy ha dicho públicamente que la considera como su posible sucesora cuando decida retirarse del programa Ventaneando.

¿Qué dijo Jimena Pérez ‘la Choco’ sobre ser sucesora de Pati Chapoy en Ventaneando?

Jimena Pérez ‘la Choco’ dijo: “Que Pati me vea a mí como una de sus sucesoras es una gran responsabilidad. Creo que lo hemos hecho bien. Uno se puede visualizar en muchas cosas. Sí, me encantaría. Tengo una gran escuela de ella a lo largo de estos años. Sería un gran honor, pero hay que esperar a ver qué sucede. Por lo pronto, aquí estamos, trabajando”.

Gracias a 17 años de trabajo constante y a su profesionalismo, Jimena ha construido una sólida trayectoria y ha logrado consolidarse como una de las figuras clave de la emisión de espectáculos. Aunque hace algunos años se fue a vivir a España por temas familiares, no ha dejado totalmente de estar presente en Ventaneando, ya que en ocasiones, cuando viaja a México, visita el programa y lo conduce.

Jimena Pérez ‘la Choco’ en Ventaneando / Francisco Mancera y redes sociales

¿Cuál es el estado de salud Jimena Pérez ‘la Choco’, tras cáncer de mama?

En cuestiones de salud, Jimena Pérez ‘la Choco’ expresó sentirse profundamente agradecida por la segunda oportunidad que ha recibido para seguir adelante, luego de haber superado el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2023. “Le doy gracias a Dios todos los días por estar aquí, por estar viva. Afortunadamente tuve la fuerza y la suerte de haberlo detectado a tiempo. Aquí estamos. A disfrutar y a cuidarse”.

Actualmente, la conductora se ha vuelto muy cuidadosa, ya que ante cualquier síntoma prefiere ir al médico para descartar posibles problemas de salud. “Sigo con los chequeos rutinarios, como debe ser. Voy cada 6 meses,

aunque es cada año. Cuando tienes cáncer aprendes que, al menor dolorcito, que el codo, que el hombro, es mejor acudir al doctor para revisarse y estar bien. Más vale pecar de precavida. Estoy en grandes manos, tanto en México como en España”.

Pati Chapoy ha hablado de ‘la Choco’ como sucesora / Redes sociales y Francisco Mancera

¿Cómo logró superar el tema del cáncer de mama, la conductora Jimena Pérez ‘la Choco’?

La presentadora expresó que le encantaría ayudar a otras personas en temas relacionados con el cáncer de mama. Considera la posibilidad de publicar un libro donde compartiría sus experiencias o incluso abordar otros temas de interés.

“En algún momento sí me gustaría, porque en redes sociales me escriben mucho por el autismo o por el cáncer de mama. Si los mensajes que puedo compartir ayudan a la gente en lo que sea, para mí ya es ganancia. Muchas de las veces uno se siente solo cuando le dan un diagnóstico de lo que sea. Una red de contención ayuda a sanar y me encantaría escribir un libro o dar conferencias, porque de eso se trata: De apoyarnos”.

Jimena Pérez ‘la Choco’ ha logrado superar este proceso gracias a las terapias psicológicas, que también le han servido para sobrellevar la ausencia de su familia. “He tomado muchas terapias diferentes, porque te dicen que el cáncer es odio, rencor, etcétera, pero yo creo que también puede ser un dolor mal manejado. Bien puedo decir que soy feliz y que estoy agradecida, pero a mí el tema de la migración, haberme ido 7 años y tener a mi familia lejos, no saber manejar este dolor y no tener a mi gente cerca, me llevó a pedir ayuda profesional. Al final tomamos la decisión de volver a México toda la familia de manera definitiva a mediados de año”.

Jimena Pérez ‘la Choco’ / Francisco Mancera y redes sociales

¿En qué año Jimena Pérez ‘la Choco’ tuvo un diagnóstico de cáncer de mama?

La presentadora de televisión se exploró cuando se estaba bañando y se encontró una bolita rara.

Acudió al doctor y, al hacerle los estudios pertinentes, le diagnosticaron cáncer de mamá en mayo de 2023. Afortunadamente, gracias a una detección oportuna, la operaron y le retiraron el pequeño tumor cancerígeno.

En junio de 2023 comenzó las quimioterapias y en noviembre del mismo año recibió la última del tratamiento . Ya está libre de esta enfermedad.

. Ya está libre de esta enfermedad. Actualmente, continua con sus revisiones cada 6 meses. Luego de lo que vivió, prefiere asistir al doctor cada vez que siente algo raro en su cuerpo, sea lo que sea.

Jimena Pérez ‘la Choco’ padeció cáncer de mama / Redes sociales y Francisco Mancera

¿Qué es el cáncer de mama?

Comienza con la proliferación de células en el tejido mamario.

Se puede detectar con la autoexploración o con tomografías.

Las causas pueden ser hereditarias, hormonales, por la menstruación a edad temprana o por menopausia a edad avanzada.

Los síntomas pueden ser: Bultos, un pezón aplanado o hundido, cambios en el color de la piel, ya sea rosada o rojiza; cambio de tamaño o forma de la mama, descamación, desprendimiento o formación de costras.

