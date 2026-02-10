Conductora de Sale el sol podría ir a la cárcel por cometer un “delito”; así reaccionó la celebridad

Otro escándalo se cierne sobre ‘Sale el sol’. Tras ventilarse la presunta pelea entre Paulina Mercado y Tanya Vázquez, ahora se revela que, supuestamente, una de sus conductoras estaría en riesgo de ir a la cárcel por un asunto legal no resuelto del pasado.

Conductores de Sale el sol / Redes sociales

¿Qué conductora de ‘Sale el sol’ podría ir a la cárcel?

Se trata de Gaby Ramírez. Y es que, hace algunos años, la actriz Gaby Ramírez inició un proceso legal en su contra por el nombre. En una entrevista para TVNotas, esta última aseguró que no se trataba de un tema de “ego”, sino de evitar más confusiones, resaltando que la presentadora realmente se llama Karla Gabriela y quería que cambiara su nombre artístico.

“No se me han caído proyectos. Los productores no son tontos. Lo que sucede es que a veces me llaman a mí y llega otra persona. Son cosas que no deberían pasar. No se trata de egocentrismo, necesitamos separar. Es decir, poner algo intermedio como acentos, apodos, nombres compuestos o reales. No me gustaría hablar de más hasta que me indiquen lo que procede”, dijo en ese momento.

En aquel entonces, fueron al Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) para intentar llegar a un acuerdo que las beneficiara. La histrión también comentó que en su momento intentó acercarse a ella para aclarar el asunto y decirle que su nombre ya estaba protegido ante el Indautor. Sin embargo, según ella, la presentadora tomó una postura defensiva.

“Mi nombre sí está registrado y el de esta chica no lo sé. En algún momento intenté acercarme a ella, cuando estaba en Multimedios Monterrey, justo para hablar sobre esto. La respuesta que recibí fue un: ‘Me vale’. Cada uno actúa como desea actuar”, puntualizó.

Actriz Gaby Ramírez / Redes sociales

¿Qué ha pasado en el caso de la conductora Gaby Ramírez y la actriz Gaby Ramírez?

En la emisión más reciente de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani entrevistó a Alonso Beceiro, abogado de la actriz Gaby Ramírez. El experto sostuvo que su clienta ya había ganado el caso contra la conductora de ‘Sale el sol’. No obstante, esta “apeló”, provocando que el asunto se vaya al “terreno penal”.

“Se tuvo que llegar al terreno legal. Gaby Ramírez ya ganó ante el Indautor el nombre, pero la otra, inconforme con esto, lo que hizo fue apelar. Ya cayó en terreno penal porque, a pesar de que estaba en apelación, interpuso otros juicios falseando los hechos, manipulándolos de manera diferente. Fue lo que se dio a conocer a la Fiscalía General de la República” Abogado de la actriz Gaby Ramírez

Resaltó que todo este proceso podría “ameritar prisión” para la presentadora: “Se van a aportar las pruebas en las cuales ella falseó en su declaración. Ella quiso engañar a las autoridades en México. Llegando el momento, se le va a llamar a declarar. Si no aporta pruebas necesarias para probar que no engañó a las autoridades, será vinculada a proceso. Es un delito federal”, indicó.

El licenciado aseguró que han intentado comunicarse en varias ocasiones con Karla Gabriela. No obstante, este sigue sin querer cambiar su nombre artístico. Finalizó diciendo que, en caso de ganar el caso, la conductora tendrá que acatar la orden de un juez y dejar de llamarse Gaby Ramírez.

¿Cómo reaccionó la conductora de Sale el Sol, Gaby Ramírez ante la posibilidad de ir a la cárcel?

Hasta el momento, la conductora Gaby Ramírez no se ha pronunciado ante las declaraciones del abogado de la actriz Gaby Ramírez. Sin embargo, en su momento, y en entrevista para TVNotas, le restó importancia al asunto.

“Sí hay. No puedo hablar mucho acerca de eso, pero sí hay un procedimiento legal. Era algo que no me hubiera gustado como pasar porque dices: ‘Es que para qué hacemos problema. Así son nuestros nombres. ‘Tú tienes tu carrera, yo la mía’, pero pues creo que no le gustó eso”, indicó.

Y agregó: “A mí me deben poner como Gaby Ramírez. Toda la gente me conoce de esa manera. Incluso si me dicen Gabriela u otro nombre ni volteo porque mi familia, desde chiquita, me han dicho Gaby”.

