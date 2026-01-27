¡Cambios en ‘Sale el sol’! Despedirán a una conductora, revelan: ¡Ya hay fecha pactada para su salida!

‘Sale el sol’ sigue en medio de la polémica. Tras especularse sobre una presunta pelea entre Paulina Mercado y Tanya Vázquez, ahora se filtra que, presuntamente, una presentadora del programa presuntamente será despedida próximamente, ¿cuál es el motivo?

¿Cómo fue la presunta pelea entre Paulina Mercado y Tanya Vázquez de ‘Sale el sol’?

Hace algunas semanas, el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, Tanya Vázquez solo entró a ‘Sale el sol’ en septiembre de 2025, por un tema legal. Supuestamente, los productores le ofrecieron el puesto de conductora del programa para evitar una demanda por haber usado la imagen de sus hijos sin su consentimiento.

Según Ceriani, esto habría molestado a Mercado, quien presuntamente, consideraría que la contratación de Vázquez habría sido injusta. Además, la pareja de Juan Soler se sentiría sumamente celosa e irritada por la manera de ser de su colega.

La tensión llegó a tal punto que, según dijeron, presuntamente se habrían gritoneado y casi se agredían físicamente. Presuntamente, la producción tuvo que intervenir y a Tanya le advirtieron que, otro conflicto más, y sería despedida. Esto, en parte porque, aparentemente, Mercado gozaría de ciertos “privilegios” y sería casi “intocable”.

“Casi se van a los golpes. Zafarrancho vergonzoso delante de todos. Se fueron a los chongos…Ayer se armó un zafarrancho, se pelearon. Paulina subió a quejarse a las autoridades. Las autoridades bajaron. La humillaron a Tanya Vázquez delante de todos. Le dijeron que, si no se ponía las pilas, la próxima pelea estaba fuera de ‘Sale el sol’”, puntualizó.

Ceriani también contó que la producción presuntamente habría obligado a todos los testigos del conflicto a firmar un contrato de confidencialidad, pues no quieren que lo ocurrido se haga público.

¿Cuándo despedirán a una conductora de ‘Sale el sol’, según Álex Kaffie?

A través de redes sociales, el periodista Álex Kaffie reportó que, presuntamente, no se le renovará el contrato a una de las presentadoras de ‘Sale el sol’. Dicho contrato se termina en dos meses, por lo que la conductora se iría entre marzo y abril de este año.

Álex Kaffie “Imagen Televisión no le va a renovar el contrato laboral a la integrante de ‘Sale el Sol’. Dicha contratación expira en dos meses”

Si bien no mencionó nombres, en su momento, Ceriani señaló que el contrato de Tanya Vázquez presuntamente terminaba justamente en dos meses. De acuerdo con el comunicador, Vázquez, supuestamente, habría comenzado un proceso legal tras la presunta pelea con Paulina.

“Hay demandas de Tanya hacia Grupo Imagen. Van a tener que negociar si continúan con ciertas condiciones, si le terminan el contrato o la despiden y ella sigue la demanda que ella interpuso. Es todo un escándalo. Paulina llamó a los dueños y esto no les gusta tampoco a los ejecutivos”, sostuvo.

Sin embargo, no hay confirmación oficial de dicha información. Por esto, todo lo anterior queda en puntual calidad de RUMOR.

¿Quién es Tanya Vázquez, conductora que presuntamente sería despedida de ‘Sale el sol’?

Tanya Elizabeth Vázquez Pérez, tan solo conocida como Tanya Vázquez, es una modelo y conductora de televisión originaria de Nayarit. Actualmente tiene 48 años.

Desde muy joven, mostró interés por el medio artístico y tomó muchos cursos relacionados con la industria, incluyendo clases en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Su debut fue en 1996, con la obra ‘Perro Callejero’. Posteriormente, se le vio en otras producciones como:

María Isabel

Amor gitano

Amor real

Rubí

La fea más bella

Al diablo con los guapos

Por amar sin ley

A inicios de septiembre de 2025, se integró como conductora en ‘Sale el sol’. Normalmente habla de temas familiares y crianza. Tiene una hija.

