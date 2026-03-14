Participante de LEBEH revela negligencia médica tras cirugía de nariz por codazo en reality : “Me quería morir”

Tanya Vázquez ha cautivado por su belleza y profesionalismo. La hemos visto actuar, conducir y bailar, pero en esta última faceta no le ha ido del todo bien, ya que su físico ha estado en riesgo.

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¿Qué le pasó a Tanya Vázquez en Bailando por un sueño y por qué terminó en cirugía de nariz?

La modelo Tanya Vázquez nos confesó que su participación en Bailando por un sueño en 2017 le trajo graves consecuencias, después de recibir un codazo en la nariz, motivo que la llevó a realizarse una cirugía, donde fue víctima de mala praxis.

“No estoy en contra o a favor de las cirugías estéticas. Es la elección de cada persona. Siempre he pensado que es su dinero, su bolsillo, su riesgo y su cuerpo. Y sí, efectivamente, yo también viví algo similar. En algún momento me hicieron una mala praxis en la nariz. Nunca lo he platicado. Me lo he guardado para mí, porque no soy un libro abierto. Me encanta mi privacidad”.

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¿Por qué Tanya Vázquez acusa negligencia médica tras su cirugía de nariz?

Tanya Vázquez explicó que el mal golpe le enchuecó la nariz, debido a que se le rompió el cartílago. Sin embargo, los médicos decidieron realizarle otro procedimiento sin previa autorización.

“Cuando me sometí a la cirugía, no fue por el hecho de que yo quisiera transformarme o cambiar mi aspecto físico, sino porque la partecita de aquí (señala la punta de su nariz) estaba quebrada. En Bailando por un sueño me dieron un codazo y el cartílago se me rompió. Entonces mi nariz se hizo totalmente de lado, solo que no se veía de frente. Sin embargo, yo sí lo notaba. Al final no hicieron bien las cosas. Decidieron tocar toda mi nariz. Hubo negligencia médica”.

No pudo hacer nada al respecto, ya que se encontraba bajo los efectos de la anestesia.

“No se trata de polímeros, ni nada de eso. Solo que me hicieron cosas que yo no pedí. Yo solo indiqué que me arreglaran ese detalle. Lamentablemente, uno dormido no se da cuenta de lo que pasa alrededor”. Tanya Vázquez

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¿Demandará Tanya Vázquez por negligencia médica después de la cirugía?

La actriz Tanya Vázquez dijo que demandará cuando lo crea pertinente. En estos momentos no es una de sus prioridades.

Tanya Vázquez “Cuando me di cuenta de todo, me quería morir. Creí que era el final de mi carrera. Fue un momento difícil. Se entendería si yo hubiera querido hacerme ese procedimiento, pero no fue así. No pienso demandar, por ahora, a lo mejor en un futuro. Necesito estar lista”.

Tanya comentó que aún le hace falta una operación para arreglar por completo la situación de su nariz.

“Afortunadamente, me encuentro con una doctora muy buena que se llama Selene. Ella es quien me ha ayudado a recuperarme. En estos instantes me siento muy cómoda. No hay perfección en el físico en ningún ser humano. Ya me hice una cirugía y todavía me hace falta otra más. No he podido hacerla por el trabajo. No quiero parar, se vienen muchos proyectos. De hecho, la agenda ya está llena hasta septiembre”.

Tanya Vázquez / Redes sociales/Canva

¿Tanya Vázquez pelearía en MMA? La actriz responde si se atrevería a meterse a la jaula

Hace unos días la conductora Tanya Vázquez fue la imagen de la primera pelea internacional de MMA, en la Liga Mexicana de Artes Marciales Mixtas, AETERNUM. Aprovechamos para preguntarle si se animaría a practicar este deporte y meterse a la jaula.

“Es impresionante ver tantas fusiones que hay dentro de las artes marciales. Me encanta compartir con grandes deportistas y saber un poco más sobre sus vidas. Es una experiencia maravillosa”.

“No me gustaría meterme a la jaula. Hoy en día vemos a los influencers que hacen cosas de boxeo e incluso se enfrentan. A mi parecer esto requiere tiempo, técnica, dedicación, fuerza y preparación. No se hace de la noche a la mañana. Nos podríamos lastimar. Hay que tenerle un respeto a las artes marciales. No lo haría. Si me rompo una rodilla o un pie, me muero. Es un deporte fuerte y mucho más complejo”.

Además, el año pasado se lesionó severamente una rodilla en Las estrellas bailan en Hoy.

¿Qué hace actualmente Tanya Vázquez? Su trabajo como conductora en “Sale el Sol”