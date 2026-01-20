Tanya Vázquez regresó a Sale el sol en medio de tensiones presuntamente con Paulina Mercado; ¿Hubo pleito?

Los reflectores apuntan al foro de Sale el sol, donde la presión, los rumores y los conflictos internos han convertido a la producción del matutino en una auténtica bomba de tiempo. La razón: el inesperado regreso de Tanya Vázquez al programa, un retorno que dista mucho de ser una reconciliación y que, según diversas fuentes, es apenas el preludio de un escándalo legal de gran magnitud. ¿Qué pasó con la colaboradora según Javier Ceriani?

Sale el Sol Tanya Vázquez / Redes sociales y canva

¿Paulina Mercado estaría incómoda por la presencia de Tanya Vázquez en Sale el sol?

Durante una reciente emisión en su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani expuso lo que, según él, sería el verdadero motivo detrás de la incorporación de Tanya Vázquez al programa Sale el sol en septiembre del año pasado.

De acuerdo con esta versión, la llegada de la conductora no habría sido una decisión editorial, sino una presunta medida preventiva de carácter legal. Tras la difusión de una nota en la que se habrían mostrado imágenes de sus hijos sin autorización, Vázquez supuestamente habría advertido a la empresa sobre una posible demanda. Como respuesta, y con la intención de evitar un conflicto jurídico, los directivos del canal presuntamente le habrían ofrecido un espacio dentro del matutino como una especie de compensación.

Esta situación, según Ceriani, no habría sido bien recibida por Paulina Mercado. La conductora presuntamente consideró que su compañera llegó al programa de manera poco equitativa y, además, estaría inconforme con la forma en que Tanya se desenvuelve frente a las cámaras.

“Paulina siente que (Tanya Vázquez) es una invasora, que no entró por buena ley. Lo que dicen es que Paulina tendría celos del cuadro que le dan a Tanya Vázquez. Paulina dice que Tanya Vázquez no se prepara lo suficiente, que pregunta estupideces… interrumpe el flow de la mañana. Paulina no la quiere ”, dijo Ceriani.

¿Cómo fue el regreso de Tanya Vázquez a Sale el sol?

De acuerdo con información filtrada, retomada de Javier Ceriani, el regreso de Tanya Vázquez a Sale el sol recientemente, presuntamente sería únicamente para cumplir con los últimos dos meses de su contrato. Este paso sería indispensable antes de proceder con una demanda en contra de la televisora y, de manera directa, contra su compañera y presunta rival, Paulina Mercado.

Según Ceriani, los ejecutivos del canal, conscientes del impacto mediático que podría tener una demanda de esta magnitud, habrían optado por presuntamente una estrategia de control de daños: regresar a Tanya al foro y simular que todo está en calma. La instrucción fue clara: mostrar un ambiente festivo, cordial y aparentemente armónico, desmintiendo así las versiones que circulan sobre conflictos internos y posibles acciones legales.

Atención Paulina Mercado, mañana te tienes que aguantar el regreso de Tanya Vázquez por dos razones: Una porque Tanya para continuar su demanda contra la televisora y Paulina, deberá terminar su contrato, le quedan dos meses. (...) Mañana (hoy) tienen que hacer como si nada, con cara todos de “happy birthday”, sí, todo el público se va a creer que no pasó nada. Javier Ceriani

El matutino se desarrolló sin sobresaltos este martes 20 de enero.

Tanya Vázquez en su regreso a Sale el sol / IG: tanyavazquezp y canva

¿Quién es Tanya Vázquez?

Tanya Vázquez es una conductora y actriz de los medios en México que ha desarrollado su trayectoria dentro de la televisión abierta, especialmente en programas en vivo enfocados al entretenimiento informativo.

En los últimos años, su figura ha ganado mayor visibilidad gracias a su presencia en matutinos de amplia audiencia y a las controversias que han marcado su carrera.

Su labor profesional se ha enfocado en la conducción, el abordaje de temas de interés general y la participación en paneles de opinión, espacios en los que se caracteriza por expresar sus posturas de manera directa y sin filtros.

