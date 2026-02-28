Paulina Mercado recuerda su peor momento cuando le diagnosticaron una delicada enfermedad a su hijo

La conductora Paulina Mercado vivió uno de los momentos más difíciles de su vida cuando su hijo Pedro fue diagnosticado con una enfermedad renal grave a los tres años. El tema salió nuevamente a la luz durante una emotiva dinámica en el programa Sale el sol, donde su pareja, Juan Soler, le preguntó cuál había sido el episodio más duro que ha enfrentado.

Paulina Mercado revive el diagnóstico de su hijo que cambió su vida

Durante la sección “Enfrentados”, Juan Soler cuestionó a su novia Paulina Mercado sobre el momento más complicado de su vida. Sin dudarlo, la conductora se remontó a la etapa en la que su hijo Pedro enfermó gravemente.

“Cuando me dicen, a los tres años de Pedro —un niño sociable, al que le encantaba jugar en la calle e ir a la escuela—, que tiene una enfermedad muy grave y que debe estar aislado completamente durante un año, fue muy doloroso. Yo pienso en cuánto me dolió el divorcio de mis padres, pero no se compara con el dolor por un hijo. Tener a este pequeño encerrado en casa… traté de hacerlo lo más ligero que pude: lo peinaba, le hacía lunch. Fue el momento más complicado de mi vida”.

YT: Sale el sol

Incluso reveló que existía la posibilidad de que tuviera que donarle un riñón. “El saber que probablemente le iba a tener que donar un riñón, que por eso me cuidé tanto porque yo decía: si me toca darle mi riñón, que sea el mejor que pueda tener”, relató.

¿Qué enfermedad le detectaron al hijo de Paulina Mercado?

En una entrevista previa con Isabel Lascurain, Paulina Mercado detalló cómo comenzó todo. Pedro amaneció un día muy hinchado justo cuando ella planeaba viajar a Las Vegas. Por recomendación de una amiga decidió llevarlo al médico, quien de inmediato sospechó un problema renal.

“A Pedro le detectaron una enfermedad que se llama Síndrome nefrótico, que es muy peligroso. Es como un globo que tiene agujeros y cuando se infla se hacen más grandes los agujeros y por esos agujeros se elimina la proteína… pero Pedro no tenía esa proteína y se le podía ir el agua a los pulmones”, explicó.

El pequeño fue aislado durante un año y sometido a tratamiento con cortisona. “No se sabe por qué le dio… fue muy difícil”, recordó.

¿Cómo está hoy el hijo de Paulina Mercado ?

Afortunadamente, el tratamiento dio resultados positivos y Pedro logró recuperarse sin necesidad de un trasplante. “Tiene una vida totalmente normal”, aseguró Paulina Mercado.

La conductora ha señalado que aquella experiencia la transformó profundamente como madre y como mujer. Hoy, con su hijo completamente recuperado, recuerda ese episodio como una prueba que fortaleció su fe y su resiliencia, pero que marcó para siempre su historia familiar e incluso la llevó a tener hábitos más saludables.

