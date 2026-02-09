¿Christian Martinoli murió? Tras comentario de Luis García, el periodista reaparece y desmiente rumores falsos

Christian Martinoli fue motivo de preocupación en los últimos días. Y es que, durante el pasado fin de semana, fue el gran ausente en la cobertura del partido Chivas vs. Mazatlán, algo que resultó muy extraño, ya que sí estaba incluido en los promocionales previos al partido.

Lo que más alarmó a los seguidores fue que, ante los cuestionamientos insistentes sobre “¿dónde estaba Martinoli?”, Luis García, el compañero de Martinoli, dijera al aire: “Martinoli está a punto de morir”. En medio de las especulaciones, es el propio Christian quien reaparece y explica qué pasó. ¡Desmintió los rumores falsos sobre su presunta muerte!

Christian Martinoli / Redes sociales

¿Qué le pasó a Christian Martinoli y por qué se ausentó del partido Chivas vs. Mazatlán?

Tras el comentario de Luis García y las especulaciones sobre la presunta muerte del comentarista, David Medrano, quien estuvo supliendo a Christian Martinoli, explicó en su pódcast que el comentarista deportivo solo se sintió mal momentos antes de comenzar la transmisión.

Si bien el argentino tuvo deseos de continuar, su condición no se lo permitía y sus colegas le recomendaron que fuera a casa a descansar.

“Christian estuvo con nosotros en Azteca y se sintió mal, no se sentía bien antes de arrancar el partido, intentó y al no sentirse bien, tomamos la decisión entre la gente de producción, Luis, Jorge, el propio Christian y un servidor que fuera a casa a recuperarse”, expresó David Medrano.

Aunque no especificó lo que habría pasado con Martinoli, Medrano le pidió a los seguidores que se tranquilizaran, reiterando que el conductor ya estaba mejorando poco a poco.

Christian Martinoli / Redes sociales

Así fue como Christian Martinoli reapareció tras crisis de salud y rumores falsos sobre su presunta muerte

Hace algunos momentos, Christian Martinoli compartió un video en Instagram desde la fachada de TV Azteca. El comentarista, muy a su estilo aclaró los rumores falsos sobre su presunta muerte, afirmó que ya no se podía “enfermar tranquilo”, pues la preocupación de la gente, así como las especulaciones, se hacen presentes.

“Saludos, lunes 9 de febrero, aquí en casa. Chale, uno ya no se puede enfermar a gusto, ca…, porque empiezan a decir cualquier cantidad de humo” Christian Martinoli

Aunque tampoco quiso hablar más sobre lo que le habría pasado, muchos rumores apuntan a que se intoxicó tras ingerir algún alimento en mal estado. Se dice que podría haber sido sushi. No obstante, aún no hay nada confirmado hasta el momento.

Por supuesto, su post se llenó de comentarios positivos. Los internautas le desearon todo lo mejor en su recuperación y le recomendaron que, en caso de haber consumido un alimento en mal estado, cuide mejor lo que come en el futuro.

Tampoco se sabe cuándo regresará a sus actividades laborales. Sin embargo, su presencia en TV Azteca indica que será más pronto de lo que muchos imaginan.

¿Quién es Christian Martinoli, considerado uno de los mejores comentaristas deportivos?

Christian Octavio Martinoli Curi, mejor conocido solo como Christian Martinoli, es un periodista y comentarista deportivo de origen argentino. Actualmente tiene 50 años y es considerado uno de los mejores narradores de los últimos tiempos.

Si bien nació en Argentina, se crió en México. Desde muy joven, se mostró interesado en los deportes y estudió Periodismo y Arte en Radio y Televisión. Comenzó a trabajar en TV Azteca desde 1998.

No obstante, la fama llegaría tras unir su voz con la de Luis García, a quien cariñosamente apodó “Doctor García”. Debido a la química y humor que muestran en cada transmisión, se han vuelto de los comentaristas favoritos del público, llegando a ser comparados con ‘El Perro’ Bermúdez, otro grande de la narración deportiva en México.

Ha ganado diversos reconocimientos y ha tenido la oportunidad de narrar Copas del Mundo, entre otros eventos importantes. Está casado con la actriz francesa Claire Chevalier, con quien tiene dos hijos.

