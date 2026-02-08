Christian Martinoli deja transmisión de Azteca Deportes y Luis García revela por qué: “Está a punto de morir”

La ausencia de Christian Martinoli durante las transmisiones de la Jornada 5 del Clausura 2026 no pasó desapercibida entre la audiencia de TV Azteca. El narrador, una de las voces más reconocidas de Azteca Deportes, no apareció en la cobertura del partido entre Chivas de Guadalajara y Mazatlán, pese a haber sido incluido en los promocionales previos del encuentro, lo que de inmediato generó preguntas y especulaciones en redes sociales.

Te puede interesar: ¿Luis García y Christian Martinoli de pleito? Filtran VIDEO de encontronazo detrás de cámaras

Christian Martinoli / Redes sociales

¿Por qué llamó la atención la ausencia de Christian Martinoli?

Christian Martinoli figuraba como parte del equipo estelar del llamado Viernes Botanero, correspondiente al partido Mazatlán vs Chivas, disputado en el Estadio El Encanto. Sin embargo, al inicio del encuentro, su voz no se escuchó en la narración, lo que provocó una reacción inmediata del público que sigue habitualmente las transmisiones de Azteca Deportes.

Durante el partido, la narración principal quedó a cargo de César Castro, acompañado por Luis García y David Medrano en los comentarios, mientras que Omar Villarreal realizó los enlaces desde cancha. La modificación del equipo de transmisión se realizó minutos antes del arranque del encuentro, sin que inicialmente se ofreciera una explicación detallada al aire.

En redes sociales, los seguidores comenzaron a cuestionar la ausencia del comentarista con mensajes como “¿Dónde está Martinoli?” y “¿Por qué no narra Martinoli hoy?”, recordando además antecedentes recientes en los que el cronista también se había ausentado por temas de salud, como ocurrió durante el amistoso entre México y Bolivia, cuando una intoxicación alimentaria lo dejó fuera de la transmisión.

La atención sobre su ausencia se mantuvo incluso después del triunfo de Chivas sobre Mazatlán, ya que Martinoli tampoco apareció en el siguiente compromiso programado por la televisora, el encuentro entre Cruz Azul y Toluca, lo que reforzó las versiones sobre un problema físico.

Te puede interesar: Christian Martinoli lanza tremenda advertencia a David Faitelson: “Si yo contara...”

Christian Martinoli / Redes sociales

¿Qué enfermedad tiene Christian Martinoli?

Durante la transmisión del Mazatlán vs Chivas, antes de concluir el primer tiempo, el tema fue abordado directamente por sus compañeros. Luis García comentó al aire: “Martinoli está a punto de morir”, mientras que David Medrano agregó: “Recupérese señor Martinoli”, declaraciones que incrementaron la preocupación de la audiencia.

Horas más tarde, fue el propio David Medrano quien aclaró la situación a través de sus redes sociales y en su pódcast, donde explicó que Christian Martinoli se sintió mal momentos antes de iniciar la transmisión. De acuerdo con su testimonio, el comentarista no se encontraba en condiciones óptimas para narrar y, tras intentar continuar, se tomó la decisión de enviarlo a casa para que descansara.

“Christian estuvo con nosotros en Azteca y se sintió mal, no se sentía bien antes de arrancar el partido, intentó y al no sentirse bien, tomamos la decisión entre la gente de producción, Luis, Jorge, el propio Christian y un servidor que fuera a casa a recuperarse” David Medrano

Hasta el momento, no se ha detallado públicamente el diagnóstico específico ni la naturaleza exacta del malestar que presentó Martinoli. Lo único confirmado por sus compañeros es que se trató de una recaída de salud que llevó a la producción a no forzar su participación en las transmisiones programadas.

Te puede interesar: Christian Martinoli estalla y avienta el teléfono del Dr. García en pleno programa: Video

¿Quién es Christian Martinoli y por qué su ausencia genera preocupación?

Christian Martinoli es uno de los narradores deportivos más reconocidos de la televisión mexicana. Desde hace años, su estilo particular, su voz y su dupla con Luis García se han convertido en una de las principales apuestas de Azteca Deportes para las transmisiones de futbol nacional e internacional.

Su presencia constante en partidos de la Liga MX, Selección Mexicana y torneos internacionales ha consolidado una audiencia que identifica su narración como un sello característico de la televisora del Ajusco. Por ello, cada vez que Martinoli se ausenta de una transmisión, el hecho suele generar reacciones inmediatas entre los televidentes.

En esta ocasión, la preocupación se intensificó debido a que su ausencia ocurrió de manera consecutiva en más de un partido y sin un comunicado oficial inmediato por parte de la empresa. La falta de información inicial derivó en especulaciones que fueron contenidas posteriormente con las declaraciones de David Medrano y Luis García.

Te puede interesar: Martinoli critica a Televisa por la final Tigres vs. Chivas y adiverte que con ellos “no se dormirán”