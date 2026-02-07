¿Yailin la más viral tiene VIH? Aseguran supuesto contagio a Anuel AA y Tekashi 6ix9ine

En redes sociales volvió a encenderse la polémica alrededor de Yailin la más viral, luego de que circulara un video donde un hombre lanzó acusaciones graves asegurando que la cantante dominicana tendría VIH, sida o alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS). El señalamiento no solo involucró su estado de salud, sino que también mencionó a Anuel AA y Tekashi 6ix9ine, lo que disparó búsquedas sobre si la artista habría contagiado a otros famosos.

Lee: Famoso cantante es demandado por presunta violencia, ¡exigen jugosa compensación económica!

Redes sociales

¿De dónde salió el rumor de que Yailin la más viral es VIH positivo o si desarrolló SIDA?

El origen del chisme se relaciona con un video difundido en plataformas digitales donde un hombre, que asegura haber tenido problemas laborales ligados a Yailin la más viral, hizo declaraciones señalando directamente a Yailin.

En el material se escucha: “Jorgina Guillermo Díaz, alias ‘Yailin la más viral’, no fue a Anuel que le pegó (la ETS), ella fue que le pegó SIDA a Anuel”.

Además, vinculó el tema con Tekashi 6ix9ine al decir: “Ustedes se acuerdan de ese lío que hubo donde querían meter preso a Tekachi, fue por eso mismo que contaminó a Tekachi también de esa enfermedad”.

También relacionó el físico de Anuel con la supuesta enfermedad: “Podemos ver todos los cambios físicos que ha tenido, y lamentablemente Yailin le pegó a Anuel”.

Estas declaraciones se viralizaron rápidamente, pero provienen de una persona que dijo haber sido despedida tras un problema que involucró a la cantante, lo que colocó el testimonio en un contexto de conflicto personal.

Mira: Reguetonero de Puerto Rico se agarra a golpes con seguridad en festival en España: ¡Le cancelan el concierto!

¿Es verdad que Yailin la más viral es VIH positivo, desarrolló SIDA o una ETS?

No hay pruebas ni confirmación oficial de que Yailin la más viral sea VIH positivo, haya desarrollado SIDA u otra enfermedad de transmisión sexual. Ningún médico, familiar ni representante ha informado algo al respecto.

De hecho, la versión que se movió en redes fue catalogada como información falsa, y el mismo hombre que difundió el señalamiento terminó debilitando su propia versión al reconocer después que no tenía sustento médico.

Te puede interesar: Karol G rompe silencio sobre relación tóxica ¿con Anuel AA?: ‘’Pensaba que iba a morir’’

¿Yailin transmitió VIH o alguna ETS a Anuel AA y Tekashi 6ix9ine?

El vínculo entre ellos surge porque Anuel AA fue pareja de Yailin la más viral. Ambos confirmaron públicamente su relación en enero de 2022 a través de redes sociales, iniciando un romance que rápidamente se volvió tema constante en la farándula. Meses después, en junio de 2022, la pareja sorprendió al anunciar que se habían casado legalmente, consolidando una historia que avanzó a toda velocidad frente al ojo público.

Sin embargo, el matrimonio no duró mucho. En febrero de 2023 anunciaron su separación, justo cuando atravesaban una etapa importante en su vida personal, ya que estaban esperando a su primera hija. Un mes después, en marzo de 2023, nació Cattleya, la hija de ambos. La relación fue sumamente mediática porque comenzó poco después de que Anuel terminara su historia con Karol G, y también porque el rompimiento ocurrió en pleno embarazo, lo que generó una ola de reacciones entre fans, medios y redes sociales.

Redes sociales

Tras su ruptura con el cantante puertorriqueño, Yailin la más viral inició una relación con el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine (Daniel Hernández). Este romance también estuvo rodeado de polémica desde el principio y se mantuvo bajo constante atención mediática. La pareja protagonizó escándalos y situaciones legales, incluida la detención de Yailin en diciembre en Palm Beach County, Florida, por un altercado con el rapero, donde, según reportes, ella habría dañado su auto y lo golpeó con un objeto.

A pesar de ese episodio, el caso no escaló a mayores consecuencias y la cantante fue liberada bajo fianza. Con el paso del tiempo, la relación se desgastó entre controversias públicas, y finalmente en agosto de 2024 ambos anunciaron su separación en redes sociales, confirmando que tomaban caminos distintos.

En medio de todo esto, también surgieron rumores sobre temas de salud, pero no existe confirmación de que Anuel AA o Tekashi 6ix9ine sean VIH positivos, hayan desarrollado SIDA o hayan contraído alguna ETS. Por lo tanto, no hay base para afirmar que Yailin haya contagiado a los artistas. En el caso de Anuel, parte de la especulación creció por su cambio físico reciente, pero la apariencia de una persona no constituye una prueba médica de enfermedad, y hasta ahora sus allegados no han informado sobre ningún padecimiento.