Famoso cantante es demandado por presunta violencia, ¡exigen jugosa compensación económica!

El género urbano está en controversia. Y es que, hace algunas horas, dieron a conocer que un reguetonero está siendo demandado por, supuestamente, golpear brutalmente a un hombre. Se trata de Anuel AA, exnovio de Karol G, quien, en caso de perder la querella, tendría que dar una jugosa compensación.

Anuel AA demanda en su contra / Redes sociales

Lee: Anuel AA es hospitalizado de emergencia; padece una lastimosa infección

¿Por qué están demandando a Anuel AA?

De acuerdo con información del periodista Javier Ceriani, un hombre identificado como Fernando Dávila presentó una demanda contra el cantante Anuel AA, alegando que él y su equipo lo “golpearon brutalmente”.

En el presunto documento de la querella, Dávila explica que fue agredido “sin provocación” en el parque acuático Volcano Bay, en Universal Orlando Resort. Como resultado, habría tenido múltiples heridas en la cabeza y el cuerpo.

Por esta razón, también estaría demandando al parque, pues, aparentemente, el personal no intervino de forma inmediata ante la situación. El denunciante exige una compensación de 50 mil dólares, es decir, cerca de 920 mil pesos mexicanos.

“La víctima exige 50 mil en daños y también incluyó en la demanda al propio parque temático. El documento fue presentado por el abogado Michael Singh, quien asegura que Anuel incurrió en una ‘conducta extrema y fuera de lugar’”, reportó Ceriani.

Se desconoce cuándo será la audiencia por este caso. No obstante, se sabe que la demanda fue metida el pasado 26 de septiembre y la jueza a cargo es Heather Pinder Rodríguez.

¿Qué ha dicho Anuel AA sobre su demanda?

Hasta el momento, ni Anuel AA ni su equipo de trabajo se han pronunciado ante este nuevo escándalo. El último post en Instagram data de hace algunas horas, cuando subió una foto de su más reciente presentación.

Recordemos que el reguetonero dio un concierto el pasado 30 de septiembre en Buenos Aires, Argentina. Según reportes oficiales de diversos medios locales, asistieron un aproximado de 35 mil personas.

Mientras estaba en el escenario de Tecnópolis, un parque de Argentina, Anuel AA lució tranquilo y le dijo a sus fans que estaba muy feliz de estar allí. Para muchos, su actitud podría significar dos cosas; que aún no sabe de la demanda o simplemente no le interesa.

Anuel AA / Redes sociales

Checa: Karol G rompe silencio sobre relación tóxica ¿con Anuel AA?: ‘’Pensaba que iba a morir’’

¿Quién es Anuel AA y cuáles han sido sus polémicas?

Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real de AA, es un reggaetonero puertorriqueño. Nació el 27 de noviembre de 1992. Actualmente, tiene 32 años. Debutó en la música en 2010 y se ha consolidado como uno de los cantantes urbanos más famosos a nivel internacional. Ha estado involucrado en muchas polémicas, aquí te dejamos las más famosas:

Condena de prisión: En 2016, fue condenado a poco más de dos años de prisión por posesión ilegal de armas.

En 2016, fue condenado a poco más de dos años de prisión por posesión ilegal de armas. Comentarios ofensivos: En 2018, lanzó una canción insultando a su colega Ivy Queen y burlándose del VIH.

En 2018, lanzó una canción insultando a su colega Ivy Queen y burlándose del VIH. Relación con Karol G: En ese mismo año, Anuel AA inició una relación con Karol G. Terminaron en 2021. Aunque nunca mencionaron la causa, se especuló que él le fue infiel.

En ese mismo año, Anuel AA inició una relación con Karol G. Terminaron en 2021. Aunque nunca mencionaron la causa, se especuló que él le fue infiel. Relación con ‘Yailín, la más viral’ : En 2022, inició un romance con Yailin, la más viral. Tuvieron una hija. Se separaron en 2023, en medio de rumores de infidelidad y agresión.

: En 2022, inició un romance con Yailin, la más viral. Tuvieron una hija. Se separaron en 2023, en medio de rumores de infidelidad y agresión. Paternidad no reconocida: En 2023, tras ser demandado, reconoció que tenía una hija oculta.

Mira: ¿Está enfermo? Anuel AA preocupa por su apariencia