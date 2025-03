Anuel AA actualiza su estado de salud tras supuesto diagnostico de terrible enfermedad

El pasado lunes 17 de marzo trascendió que, Emmanuel Gazmey Santiago, artísticamente conocido como Anuel AA, fue hospitalizado de emergencia.

Los primeros reportes indicaron que Anuel AA habría tenido que ser internado en el nosocomio debido a que le fue diagnosticada una lastimosa infección.

Anuel AA es hospitalizado / IG:@anuel

Te puede interesar: Anuel AA es padre por cuarta vez junto a Laury Saavedra, ¿Yailín ‘la más viral’ reaccionó?

¿Por qué Anuel AA fue hospitalizado?

El periodista Fernán Vélez informó en el medio ‘Metro’ de Puerto Rico que el intérprete de ‘Razones’ supuestamente estaba delicado y tuvo que ser trasladado al nosocomio por una infección que se le presentó en uno de sus tatuajes en la pierna.

“En esta ocasión lo que me aseguran es que lleva varios días internado en un hospital de Miami debido a que algo salió mal... Me dicen que a Anuel le estaban realizando un trabajo con un tatuaje en una de sus piernas y este, alegadamente, se le infectó y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital.”.

Como era natural, la noticia encendió las alarmas en redes sociales. La mayoría de sus fans se preocuparon por el estado de salud del cantante.

No te pierdas: Anuel AA estalla al ser cuestionado por Karol G: “Se acabó la entrevista”

¿Qué dijo Anuel AA sobre su estado de salud?

Ahora, el ex de Karol G, se pronunció en redes sociales ante la noticia de su hospitalización. Anuel dejó claro que se encuentra mejor que nunca. Desmintió haber estado internado en un nosocomio los últimos días.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de ‘Razones’ compartió un breve video en sus historias en el que reveló su verdadero estado de salud.

Anuel AA es hospitalizado / IG:@anuel

Mira: Shakira aparece de la mano de Anuel AA ¡ex de Karol G! En redes aseguran traición

Aseguró que no está hospitalizado y, con humor, puntualizó que está más sano que nunca. Eso no es todo, pidió a sus fans que esperaran la versión oficial en sus redes sobre si le llega a pasar algo de gravedad y así no caer en especulaciones.

“El día que digan que me maten no le crean hasta que vean el cuerpo”, mencionó.

Anuel AA es hospitalizado / IG:@anuel

Aunado a esta historia, también presumió que se encuentra muy pleno en un sitio con alberca, así como otras amenidades.

Con lo anterior, el reguetonero tranquilizó a sus seguidores, quienes sí le enviaron todo su apoyo por la hospitalización que supuestamente habría enfrentado.

Anuel / IG

Recodemos que Anuel AA ha estado hospitalizado en diversas ocasiones. En una de estas, el famoso fue sometido a una cirugía de “vida o muerte” por un problema en su sistema digestivo.

“Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas; fue cuestión de vida o muerte”, dijo en aquel entonces.

Así lo dijo Anuel AA: