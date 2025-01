Anuel AA es padre por cuarta vez junto a Laury Saavedra, ¿Yailín ‘la más viral’ reaccionó?

Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido en la industria musical como Anuel AA, compartió con sus seguidores el nacimiento de su cuarta hija, la cual es producto de su relación actual con Laury Saavedra.

Recordemos que el puertorriqueño comenzó su relación con la modelo venezolana en julio del 2023, tan solo unos meses después de haber anunciado su ruptura con su ahora exesposa, Yailín ‘la más viral’.

En agosto del 2024, las celebridades anunciaron que estaban en la espera de su primera hija como pareja. En aquel entonces, la joven subió a redes sociales un video de la revelación de género.

Nace la cuarta hija de Anuel AA

Hace algunas horas, el artista compartió una serie de imágenes y videos de su cuarta hija. Si bien tuvo cuidado en no mostrar el rostro de la menor, en las fotos se le ve sonriendo mientras carga a su pequeña.

Asimismo, mostró un pequeño clip tras el alumbramiento del bebé. En el video, se observa a la menor, aparentemente, siendo sostenida por las enfermeras del lugar, mientras que Anuel le sonríe.

“Toda mi vida siempre quise ser grande, tenía muchos sueños y poco a poco los fui cumpliendo. Entre tantas metas algunas las he logrado y en otras he fracasado, pero nunca me he rendido”, escribió en su post.

Por supuesto, la publicación se llenó de comentarios positivos por parte de sus fanáticos que le desearon todo lo mejor en esta etapa de su vida.

¿Yailín ‘la más viral’ reaccionó a la noticia?

Lejos de lo que muchos esperaban, Yailín ‘la más viral’ no hizo comentarios sobre la nueva hija de su ex y solo se limitó a usar sus redes para promocionar el próximo concierto que dará en Nueva York, el próximo 7 de marzo.

Cabe destacar que la cantante y el puertorriqueño tuvieron una historia de amor que muchos consideran tóxica. Ambos se casaron en junio del 2022 y se separaron en febrero del 2023, tan solo un mes antes de que ella diera a luz a su hija. No obstante, firmaron el divorcio hasta septiembre de ese año.

Desde la ruptura, han protagonizado una guerra de dimes y diretes. Ella ha dicho que Anuel no se hace responsable de su hija y hasta lo acusó de haberla agredido físicamente mientras estaba embarazada. Estas acusaciones han sido negadas por el artista.

¿Cuántos hijos tiene Anuel AA y quiénes son sus madres?

Anuel AA tiene un total de cuatro hijos. El primero lo tuvo en 2011 con Astrid Cuevas, quien en múltiples ocasiones lo ha señalado de ser un mal padre.

En 2022, tuvo a su segunda hija con la modelo Melissa Vallecilla, durante su breve romance. Al igual que Cuevas, Vallecilla ha dicho que no cumple con la manutención de la pequeña.

En 2023, recibió a su tercera hija junto a Yailín ‘la más viral’. Desafortunadamente, la cantante también ha afirmado que el cantante no es un padre responsable.

Su cuarta y última hija la tuvo hace poco con Laury Saavedra. Hasta el momento, la venezolana no ha emitido quejas sobre el artista y en diversas ocasiones ha dicho que está muy enamorada de él.

