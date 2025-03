‘Yailín, la más viral’: Su hermana pierde a su bebé y rompe en llanto en redes, “No encuentro consuelo”

‘Mami Kim’, hermana de la cantante ‘Yailín, la más viral’, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la pérdida de su bebé. Con el corazón roto, la influencer compartió su dolor en redes sociales, expresando su angustia a través de un emotivo mensaje en sus historias de Instagram.

“Dios mío, no encuentro consuelo”, escribió junto a una imagen en la que se le veía llorando tras recibir la devastadora noticia.

La confirmación del fallecimiento de su bebé llegó a través de su amigo y representante Vlady Gómez, quien expresó su tristeza en una publicación.

“Con el corazón roto y profunda tristeza, nos unimos al dolor de ‘Mami Kim’ y Mariachi Budda. No hay palabras suficientes para aliviar una pérdida tan grande, un sueño lleno de amor y esperanza que hoy se convierte en lágrimas y luto”, señaló, acompañando su mensaje con imágenes de la pareja y el ultrasonido del bebé.

Mira: Mamá de Yailín, La más viral, lanza contundente respuesta a Laura Bozzo tras tacharla de “vividora”

Hermana de Yailin la más viral pierde a su bebé / Redes sociales

Gómez también dirigió unas palabras de apoyo a la pareja en este difícil momento. “Sentimos tu dolor y te abrazamos con el alma. Tu pequeño ángel ahora descansa en el cielo, rodeado de luz y amor. Que Dios les dé la fuerza para superar este momento y la paz para sanar poco a poco. No están solos, estamos con ustedes”.

El golpe llega poco después de que ‘Mami Kim’ celebrara su boda con el locutor y productor musical ‘Mariachi Budda’, cuyo nombre real es Aurys Pineda. Ambos esperaban con ilusión la llegada de su primer hijo, pero su felicidad se convirtió en luto.

Mira: Mamá de Yailín, ‘la más viral’ rompe en llanto al revelar que lleva casi un mes sin ver a su nieta

Hermana de Yailin la más viral pierde a su bebé / Redes sociales

Hermana de ‘Yailín, la más viral’ anuncia la pérdida de su bebé

Desde el hospital, donde estuvo ingresada en los días previos, ‘Mami Kim’ compartió la dolorosa noticia con sus seguidores.

“Tengo malas noticias. Perdí mi bebé. Me siento tan mal, Dios mío. Mi bebé tenía dos hoyos en su cabecita”, reveló sin especificar la condición médica que afectaba al pequeño.

“Tanta ilusión, Dios mío, y no tiene signos vitales desde ayer. No encuentro consuelo. ¿Cómo podré superar esto?”, agregó con evidente angustia.

Hermana de Yailin la más viral pierde a su bebé / Redes sociales

‘Mami Kim’ responde a quienes aseguran su bebé murió por ‘mal de ojo’

En medio de su duelo, la presentadora e influencer dominicana también enfrentó rumores y especulaciones sobre la causa de la pérdida de su bebé. En redes sociales, algunos usuarios sugirieron que la tragedia fue consecuencia del llamado “mal de ojo” por haber compartido su embarazo antes de los tres meses.

‘Mami Kim’ desmintió esas afirmaciones: “Mi bebé lo perdí por problemas en el embarazo, no por un supuesto mal de ojo o una mala vibra”.

Molesta por los comentarios insensibles, también envió un mensaje a quienes se burlaron de su dolor. “A los que están de risa, rían hoy, pero prepárense, también en unos días les toca a ustedes llorar, porque el karma no juega”, advirtió.

Otro de los puntos que generó debate fue su decisión de compartir públicamente su pérdida, algo por lo que también recibió críticas.

“Yo soy quien elijo qué subo y qué no subo. Mis seguidores para mí son mi familia, son quienes me acompañan hasta en los vómitos y en los buenos y malos momentos. Déjenme vivir mi dolor como me dé la gana”, concluyó,

Hasta el momento, ‘Yailin, la más viral’ no ha hecho declaraciones sobre la tragedia que atraviesa su hermana.

Mira: Danilo Carrera y Yailín ‘la más viral’ elevan la temperatura con coqueteo en vivo