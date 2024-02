Mamá de Yailín, ‘la más viral’ rompe en llanto al revelar que lleva casi un mes sin ver a su nieta

El pasado 18 de enero, Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 69, fue detenido en República Dominicana tras la denuncia que interpuso Wanda Díaz, mamá de Yailín, ‘la más viral’, por supuestamente haberla agredido a ella y su hija.

Si bien estas acusaciones siguen bajo investigación, el rapero salió en libertad poco después y se le prohibió salir de aquel país hasta que el proceso judicial termine.

Aunado a esto, la propia influencer sacó un comunicado en el que desmiente a su madre y afirma que la denuncia en contra de su actual pareja fue hecha “sin su consentimiento”.

A casi un mes de lo sucedido, Wanda dio una emotiva entrevista en la que confiesa que no ha visto a su nieta en 25 días, pues al parecer, la creadora de contenido no le permite convivir con ella a raíz de la querella.

“Tengo 25 días que no la veo. Me siento muy mal porque estuve con ella desde el día 0. Para mí es injusto que yo no la pueda ver. Eso me choca mucho, pero, al final de cuentas, ella es la mamá. Yo siempre estuve allí”. Wanda Díaz

Según Díaz, Yailín la corrió de su casa, a tan solo pocos días de haberse sometido a una cirugía estética y sin importar que ella siempre la cuidaba cuando tenía que trabajar o salía a un compromiso social.

Yailin la más viral no quiere a su mamá cerca de su nieta / Instagram

Wanda Díaz afirma que tiene pruebas de los supuestos maltratos de Tekashi 69

Durante la conversación, admitió que estaba muy dolida de que su propia hija la desmintiera, tanto en la corte como en redes sociales. Sin embargo, se dijo confiada de que las autoridades de su país hagan justicia.

También sostuvo tener pruebas de las presuntas agresiones físicas que Tekashi 69 había realizado en contra de ella y Yailín. Incluso, recordó que, durante el bautizo de su nieta, el rapero la violentó por tratar de defender a la influencer.

“En los maltratos que él le propinó a ella, lo que me hizo a mí también y muchas cosas que pasaron. Yo relaté, por ejemplo, la vez del bautizo se armó una discusión, una pelea, yo me metí, me empujó, subimos las escaleras, los de seguridad no hicieron nada”, apuntó.

Tekashi 69 habría violentado a Wanda Díaz en el bautizo de la hija de Yailín / Instagram: @elgordoylaflaca

También señaló que la relación con su exyerno, Anuel AA, era mucho más agradable, pues el reggaetonero siempre la trató bien y hasta la consideraba como a una madre: “Él siempre me trató bien, chévere, me decía mamá, muy cariñoso, muy amable, muy respetuoso”, indicó.

Para finalizar, mencionó que solo ha sabido de su nieta, por lo que Yailín, ‘la más viral’, llega a postear sobre la pequeña en redes sociales.

Hasta el momento, la influencer o Tekashi 69 no se han pronunciado sobre las declaraciones de Wanda Díaz. Sin embargo, en diversas ocasiones han dicho que la menor se encuentra en buenas manos y son una familia muy feliz.

