Karol G rompe silencio sobre relación tóxica ¿con Anuel AA?: ‘’Pensaba que iba a morir’’

Recientemente Karol G reapareció en redes tras una larga ausencia para anunciar el estreno de su nuevo documental. La película ya tuvo su premier y una de las declaraciones personales más fuertes de la cantante fue acerca de su relación con Anuel AA: ‘’pensaba que iba a morir’’. ¿Qué dijo?

¿Por qué Carol G y Anuel AA terminaron su relación?

Durante al menos 3 años Karol G y Anuel AA fueron la pareja del género urbano más popular y cotizada, al grado de colaborar musicalmente e incluso, llegar casi al altar.

Todo comenzó de la manera más aparentemente casual, cuando la colombiana le lanzó una invitación para grabar una canción al recién salido de la cárcel, Anuel AA. El cantante aceptó, pero no contempló que el flechazo sería inmediato, pues la química con ‘la Bichota’ iría más allá de la música.

La parejita rápidamente sería puesta en un pedestal por sus muestras de afecto en público, tanto en conciertos como en otros espacios, aunado a canciones en colaboración como ‘Culpables’ o ‘Dices que te vas’. Sin embargo, ‘los Bebecitos’, como fueron llamados por sus seguidores, decidieron terminar su romance en 2021.

Mucho se dijo al respecto, como que hubo celos profesionales e incluso terceros en discordia; lo cierto es que ninguno de los dos mencionó algo parecido y de hecho en un principio terminaron ''amistosamente’’.

Anuel por su parte dijo: “Siempre estoy viendo noticias que estamos, que no estamos...

La realidad es que no estamos juntos, pero yo la amo”; mientras que Karol G aseguró que: “El amor que sentimos durante estos casi tres años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico”.

No obstante, no pasaría mucho para que ‘la Bebecita’ le dedicara canciones a su ex, tirando indirectas sobre la nueva pareja de Anuel: ‘'Te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias’’.

Karol G reaparece en redes y anuncia documental

Salto en el tiempo y luego del cierre de su exitosa gira ‘Mañana será bonito tour’ en 2024, Karol G anunció que se tomaría un tiempo para descansar y trabajar en otros proyectos.

A finales de diciembre de ese mismo año, la intérprete de ‘Tusa’ sorprendió a sus fans con la revelación de que estrenaría un documental exclusivo en asociación con Netflix sobre su vida y carrera musical. Sin embargo, después de dicho anuncio, la cantante desapareció de redes sociales durante casi cuatro meses.

Mucho se dijo y rumoró al respecto, que si ‘la bebecita’ estaba embarazada, o que si tenía problemas de salud. Al final, como ella misma lo indicó, simplemente estuvo trabajando en otros proyectos, como su documental, con el cual hizo un inesperado regreso el pasado 22 de abril.

‘La Bichota’ hizo oficial su regreso y el estreno de ‘Karol G: Mañana fue muy bonito’, el próximo 8 de mayo a través de Nexflix, a través de una publicación en Instagram, el cual tuvo su premier en Colombia a finales de abril y ya causó revuelo por impactantes declaraciones de la cantante.

Karol G habla de su relación tóxica con Anuel AA en su nuevo documental

Una de las revelaciones que más impactó a los espectadores de la premier de ‘Karol G: Mañana fue bonito’, fue lo terrible que la colombiana lo pasó durante su ruptura con el reguetonero Anuel.

Quienes acudieron a la función de estreno, rápidamente difundieron fragmentos de la película en los que se escucha a la cantante sincerarse sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida y hablar por primera vez y sin filtros sobre su última relación:

''En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí. Yo me despertaba y sentía como que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía un valor; no podía ver el éxito. No podía ver la grandeza. Yo sí sentía que como que era algo de lo que no iba a poder salir’’. Karol G

La intérprete de ‘Amargura’ detalló que le pareció casi imposible superar la ruptura con Anuel: ''Fue un infierno’’.

A pesar de todo, Karol G destacó que lo mejor que le dejó esta etapa de su vida fue la inspiración para componer canciones que conectaran con su público: ''Lo bonito que dejó de todo fue que, por medio de mis canciones, tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben expresar lo que sienten’’.

Con estas declaraciones en algo tan importante como su documental, parece que Karol G finalmente cierra ciclos con ese capítulo traumático de su vida. Ahora está felizmente enamorada de su actual pareja el también reguetonero Feid, con quien incluso está abierta a casarse e incluso tener hijos.