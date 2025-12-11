Christian Nodal se defiende de las críticas por demandar a Cazzu, ¿cuándo será la primera audiencia?

Algo que dio mucho de qué hablar en los últimos días fue la demanda que Christian Nodal habría entablado en contra de Cazzu en relación con la hija que tienen en común. En dicha querella, entre otras cosas, se acusa a la argentina de exigir una mayor pensión al cantante, a cambio de que le permita realizar los trámites correspondientes para que la menor pueda visitarlo en Estados Unidos, país donde actualmente radica con su esposa, Ángela Aguilar.

Por supuesto, esto causó muchos comentarios divididos en redes sociales. Aunque algunos le dieron la razón a Nodal, la gran mayoría se inclinó al lado de la argentina, asegurando que el proceso legal “no tenía un fundamento sólido”. A raíz de todos los dimes y diretes, el artista rompió el silencio con un contundente mensaje.

Cazzu / Redes sociales

Mira: Nodal levanta sospechas: su Wrapped 2025 no incluye a Ángela Aguilar, pero sí otra mujer ¿Cazzu?

¿Por qué Christian Nodal está demandado a Cazzu?

Hace algunos días, el programa ‘Ventaneando’ mostró parte del documento de la demanda que Nodal inició contra Cazzu en Jalisco. En la querella, se especifica que, presuntamente, el cantante le ha dado casi 12 millones de pesos por concepto de manutención para la menor desde que se separaron, en mayo del 2024.

Supuestamente, le daba cerca de un millón al mes. También se señala que la argentina le habría exigido los pagos en efectivo, aparentemente, para no tener problemas con la Hacienda de su país.

Se dice que la reggaetonera ha impedido que él comience el trámite para que la menor tenga su nacionalidad mexicana y así pueda viajar a Estados Unidos. Y es que, según el documento, la argentina quiere más pensión para permitir este proceso.

“Ella ha condicionado este consentimiento, exigiendo que incremente los depósitos para la manutención de la niña, lo cual, según la demanda de Christian, puede figurarse como coacción. La demanda está en curso para que avance”, se reportó.

Demanda Nodal a Cazzu / Redes sociales

Te recomendamos: Maryfer Centeno exhibe a Pati Chapoy por gestos de “desprecio” hacia Cazzu en plena polémica con Nodal

¿Qué dijo Christian Nodal sobre las críticas por demandar a Cazzu?

Debido a todo lo que se ha dicho en medios y redes sociales sobre este asunto, Christian Nodal, mediante su equipo legal, lanzó un contundente comunicado que fue mostrado en la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’.

En el escrito, el cantante confirma que sí existe una demanda contra su expareja, Cazzu, y se explica que el proceso inició a principios de noviembre. También se dice algo molesto de que el tema, así como el documento, se haya hecho público, pues su intención siempre fue mantener en privado todo.

Asegura que el proceso actual solo tiene como objetivo ver a la menor de manera constante y que esta pueda obtener su nacionalidad mexicana.

“Es indispensable precisar que el procedimento en curso tiene como único y primordial objetivo garantizar los derechos de la menor de edad: su derecho a convivencias sanas, estables y continua con su padre; su derecho a mantener una relación significativa con él; y la determinación de su derecho a la nacionalidad mexicana” Equipo legal de Christian Nodal

Indicó que, si bien la pensión no es el tema central de este proceso, sí era algo importante de mencionar, pues desea estar seguro de que el dinero que da de manutención realmente llegue a la menor. Para finalizar, pidió a la gente y medios de comunicación no “distorsionar la realidad”.

“Este proceso busca asegurar que las cantidades proporcionadas lleguen efectivamente a la menor y se utilicen para cubrir sus necesidades, ante dudas fundadas sobre que ello haya ocurrido de manera adecuada en el pasado, como es su derecho”, expresó.

¿Cazzu ya respondió a la demanda de Christian Nodal?

Hasta este momento, Cazzu no ha respondido de manera directa a la demanda de Christian Nodal. Debido a que aún esta “en proceso”, algunos abogados han explicado que la cantante, probablemente, no ha sido notificada.

No obstante, el asunto ha sido tan mediático que muchos creen que ella ya lo sabe. Y es que, poco después de que se filtrara la querella, publicó un video tierno de su hija. Esto, para muchos, fue una forma de decir que, sin importar nada, seguirá al pendiente de su hija como hasta ahora.

Lee: Ángela Aguilar busca ser un modelo a seguir para las niñas que la siguen ¡pese a polémicas con Nodal!