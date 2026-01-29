Marta Guzmán se somete a prueba de cáncer tras desafortunado diagnóstico del pasado ¿Volvió la enfermedad?

Marta Guzmán, conductora en distintos programas de televisión, sorprendió a fans, seguidores y colegas del medio al revelar que se sometió a una prueba que sirve para detectar células cancerosas. La noticia, que rápidamente se viralizó en redes sociales, preocupó a la gran mayoría. ¿Qué sucedió exactamente?

¿A qué estudio se sometió la conductora Marta Guzmán?

La tarde de este jueves 29 de enero una noticia preocupó a las redes sociales, luego de que la famosa conductora mexicana, Marta Guzmán, compartiera en sus redes sociales, que se sometió a un estudio.

Marta Guzmán ha estado presente en programas como Matutino expréss, Hoy, Primero noticias, entre muchos otros, por lo que se ha convertido en un rostro conocido para los mexicanos.

La presentadora señaló que este 29 de enero se sometería a una “Tomografía por emisión de positrones (PET)”, un estudio de medicina nuclear no invasivo que identifica células cancerígenas al evaluar su actividad metabólica.

¿Cuál fue la razón detrás del estudio?

¿Cuál fue el resultado del estudio de cáncer al que se sometió Marta Guzmán?

La reciente publicación de Marta Guzmán creó intriga entre sus seguidores, y es que muchos recordaron que en el pasado la presentadora ya padeció cáncer, específicamente, de mama, el cual anunció a finales del 2021.

En el post Guzmán no ahonda más en detalles sobre su resultado, más bien hace énfasis en que es un “chequeo” por el historial que ha tenido con la enfermedad, y espera que en algún momento pueda ser una prueba a la que las personas puedan fácilmente acceder:

“ Prueba de medicina nuclear no invasiva que detecta células cancerosas midiendo la actividad metabólica. Ojalá en un futuro sea parte de un check up accesible para todas las personas ”, escribió Guzmán.

¿Quién es Marta Guzmán y en qué programas ha participado?

Marta Guzmán, nacida en 1973, es una comunicadora y conductora de televisión mexicana, reconocida por su amplia carrera en programas de entretenimiento, informativos y revistas matutinas dentro de la televisión nacional.

A lo largo de su trayectoria ha participado en diversos espacios televisivos de gran relevancia. Comenzó como reportera de espectáculos en producciones como En concreto y posteriormente se desempeñó como conductora en Duro y directo.

Entre 2004 y 2012 alcanzó gran popularidad gracias a su participación en la sección del clima del noticiero Primero noticias, conducido por Carlos Loret de Mola, donde fue conocida como “Pasadita de la media” debido al horario de su aparición. Más adelante encabezó el programa Matutino express junto a Esteban Arce.

Después de su salida de Televisa en 2015, continuó desarrollando su carrera en distintas televisoras, como TV Azteca y Multimedios.

