Myrka Dellanos, periodista y conductora, revela diagnóstico de cáncer y cirugía: “Me tengo que cuidar”

La reconocida periodista y presentadora cubana Myrka Dellanos sorprendió a sus seguidores al revelar que recientemente fue diagnosticada con cáncer. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la comunicadora compartió detalles sobre su estado de salud y explicó que ya fue sometida a una cirugía. ¿Qué tipo de cáncer padece?

Myrka Dellanos habría sido despedida de La mesa caliente

¿Cómo anunció Myrka Dellanos que padece cáncer?

Fue mediante su cuenta de Instagram donde Myrka Dellanos informó que los médicos le detectaron cáncer que se infiltró en la zona de la oreja y el oído, una situación que requirió intervención quirúrgica inmediata.

“ El martes me operé y lo sacaron y me pusieron un injerto de piel y ahora me estoy recuperando ”, escribió la presentadora junto a una fotografía en la que aparece con una curación visible en el oído.

Su publicación rápidamente se llenó de comentarios de apoyo, en los que seguidores le desearon pronta recuperación y destacaron su fortaleza ante la adversidad. Natalia Alcocer fue una de las celebridades que le dedicaron un mensaje: “ Te quierooooo ”, escribió la actriz y conductora.

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¿Qué tipo de cáncer padece la periodista Myrka Dellanos?

Myrka Dellanos explicó que el procedimiento se llevó a cabo recientemente y que los especialistas lograron retirar por completo la lesión causada por un cáncer de piel que le fue detectado. Durante la operación, los médicos también realizaron un injerto de piel para reconstruir el área afectada.

Dellanos destacó que se siente agradecida por el resultado de la cirugía, pues según relató, los médicos lograron eliminar el cáncer. No obstante, reconoció que deberá mantenerse bajo vigilancia médica y seguir cuidados específicos para evitar complicaciones.

Aunque el tumor fue retirado, Myrka Dellanos compartió que los médicos le explicaron que este tipo de cáncer puede reaparecer en algunos pacientes, por lo que deberá adoptar nuevas medidas para proteger su salud:

Estoy agradecida con Dios que ya todo está fuera y creyendo en fe que jamás regresará. Los médicos me dijeron que regresa en un 40% de las personas así que me tengo que cuidar. Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar la azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar. Myrka Dellanos

El cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más comunes en el mundo y suele estar relacionado con la exposición prolongada a la radiación ultravioleta.

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¿Quién es Myrka Dellanos?

Myrka Dellanos es una comunicadora, conductora de televisión y escritora cubano-estadounidense que ha destacado por su trayectoria en medios dirigidos a la audiencia hispana en Estados Unidos.

Su carrera despegó en 1992, cuando asumió el papel de copresentadora del noticiero Primer impacto, uno de los programas informativos con mayor audiencia dentro de la televisión en español.

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