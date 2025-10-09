Confirman salida de Myrka Dellanos de “La mesa caliente” y ella ¿despotrica en redes tras su despido?

Luego de que la periodista Mandy Fridman revelara en el programa de Javier Ceriani que Myrka Dellanos habría sido despedida del programa “La mesa caliente” tras tres años al frente de la conducción, la noticia finalmente se confirmó.

La conductora de “La mesa caliente” Giselle Blondet confirmó que la presentadora quedó fuera y Myrka Dellanos rompió el silencio en redes sociales, donde reaccionó al anuncio con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

Mira: Conductora de Telemundo reacciona a criticas por llamar “don Nadie” a Romeh

Myrka Dellanos habría sido despedida de La mesa caliente

Así anunciaron salida de Myrka Dellanos de La mesa caliente, tras tres años al aire

La tarde de este miércoles, Giselle Blondet sorprendió a la audiencia de “La mesa caliente” al confirmar la salida de Myrka Dellanos del programa de Telemundo.

La noticia fue dada en vivo, tras la ola de rumores que señalaban su presunto despido. Blondet no dio detalles sobre si fue un despido o la conductora habría decidido irse, solo agradeció a Dellanos y le deseó suerte.

“Nuestra colega Myrka Dellanos ya no va a ser parte de este programa “La mesa caliente”. Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación”, expresó Blondet, acompañada de Verónica Bastos, Andrea Meza y Cristina Porta.

La conductora puertorriqueña también agradeció a su compañera por su paso por el show de espectáculos.

“Le agradecemos sus valiosas contribuciones... sin duda ayudó a posicionarnos como uno de los principales programas de las tardes”, finalizó.

Mira: Myrka Dellanos recibió tremendo desplante de Christian Nodal

¿Por qué habría sido despedida Myrka Dellanos de La mesa caliente?

Según Mandy Fridmann, conocida como “La muñeca brava”, la salida de Myrka Dellanos de “La mesa caliente” habría sido consecuencia de una ola de recortes masivos dentro de Telemundo, por la cual varias producciones se han visto afectadas.

“La gente que trabaja con ella me dice que está en shock, no lo esperaba ni se lo veía venir”, comentó Fridmann al periodista Javier Ceriani.

La periodista explicó que, además de los recientes despidos en el programa, Myrka Dellanos acumulaba varias quejas ante el área de Recursos Humanos.

“Han sido recortes dentro, porque no es el único despido que se produjo hoy. Además, habría tenido varias quejas en Recursos Humanos, aunque no más que Verónica Bastos. Seguramente tiene que ver con un recorte, lo que sí te puedo confirmar es que no lo veía venir”, concluyó.

Myrka Dellanos habría sido despedida de La mesa caliente

¿Qué mensaje compartió Myrka Dellanos en redes tras su presunto despido de La mesa caliente?

Tras confirmarse su salida de “La mesa caliente” y de la cadena Telemundo, Myrka Dellanos rompió el silencio de manera indirecta a través de sus redes sociales.

En una historia de Instagram, Myrka publicó el versículo bíblico Romanos 8:28 acompañado de la frase:

“Todo sucede por una razón. Puede que no lo veas ahora, pero tarde o temprano Dios te revelará por qué permitió que ciertas cosas sucedieran”, se lee en el texto que compartió en su Instagram.

Myrka Dellanos habría sido despedida de La mesa caliente

La conductora también agregó un mensaje de esperanza: “Mantén la fe: Dios puede hacer cualquier cosa, por cualquier persona, en cualquier momento… Lo que parece un revés es parte de su plan”.

Finalmente, cerró con una afirmación que conmovió a sus seguidores: “Este octubre, él abrirá las puertas correctas, alejará a las personas equivocadas y traerá paz donde había presión. Confía en él: está escribiendo tu historia con un propósito”.

Mira: Myrka Dellanos pagó miles de dólares en un hospital por no tener seguro médico