Despidos en Venga la alegria, destapan que ¡dos conductores quedarían fuera!

Aseguran que Venga la alegría en su versión fin de Semana tendrá nuevos cambios en su próxima temporada y que dos conductores quedarían fuera del programa. La información fue compartida por Gabo Cuevas, quien señaló que, aparentemente y de manera extraoficial, se avecinan dos despidos ¿Quién podría quedar fuera del matutino? Te contamos lo que revelaron.

Destapa otro despido en Venga la alegría fin de Semana: Dos conductores quedan fuera.

¿Quiénes serán despedidos de “Venga la alegría: Fin de semana” en 2026?

Según Gabo Cuevas, en un inicio se especuló que Rey Grupero y Jawy quedarían fuera de “Venga la alegría: Fin de semana” tras las polémicas surgidas en “La granja VIP”. Sin embargo, el propio Gabo aseguró que ambos continuarán en el elenco, aunque otros dos conductores serían los que saldrían del programa.

“Hay cambios en “Venga la alegría”. Me entero de buena fuente que no quisieron renovarles el contrato a Pedro Prieto y su esposa Titi Jaques. Serían estos nombres que te estoy diciendo que no se quedaron en la nueva emisión de ‘Venga la alegría: fin de semana”, comentó Gabo Cuevas en su canal de YouTube.

Gabo Cuevas lamentó que la producción despida a Pedro Prieto, quien a su parecer es el mejor conductor masculino de “Venga la alegría fin de semana":

“Pedro Prieto es el mejor conductor de fin de semana en cuestión masculina, perdón a la producción, pero no nos podemos cegar es el claro ejemplo que no siempre el más talentoso es el que sobrevive. Porque sabe improvisar, tiene todas las credenciales para estar en un matutino y al parecer ni a ellos se les ha informado”.

Pedro Prieto reacciona a su presunto despido en Venga la alegría: Fin de semana

Gabo Cuevas aseguró que, al parecer, los conductores no estarían enterados de su salida del programa. Para confirmar el rumor, decidió escribirle por WhatsApp a Pedro Prieto, quien, según relató Cuevas, le respondió: ‘Ni idea, amigo, sabes tú más que yo’.

Pedro Prieto se integró a la producción de Venga la Alegría: Fin de Semana en septiembre de 2023, mientras que Titi Jaques se sumó al matutino en agosto de 2024, junto a Ferka, Rey Grupero, Nicky Chávez y Jawy Méndez.

Cabe destacar que “Venga la alegría: Fin de Semana” ha atravesado numerosos cambios en su elenco de conductores. Sin embargo, Esmeralda Ugalde y Olga Mariana se han mantenido como las figuras más constantes y estables del programa.

Pedro Prieto / Especial

¿Quiénes son los actuales conductores de Venga la alegría: Fin de semana?

Actualmente “Venga la alegría: Fin de semana” se transmite cada sábado y domingo a las 8:55 am. Su actual elenco está conformado por varios conductores que presentan diferentes secciones y juegos durante el matutino.

Carlos Quirarte

Esmeralda Ugalde

Pedro Prieto

Olga Mariana

Ferka

Rey Grupero

Jawy

Titi Jaques

