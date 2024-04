Pedro Prieto y Titi Jaques revelan que están durmiendo en camas separadas y ella rompe en llanto en vivo

A mediados de marzo, Pedro Prieto y Titi Jacques recibieron la llegada de su segundo bebé; noticia que sin duda fue una alegría en sus vidas. Sin embargo ahora se sinceraron sobre su relación y afirman que está en pausa.

La pareja, que se casó en 2022, se sinceró en su pódcast ‘Auténtico’, en el cual revelaron que el tener hijos cambia completamente la dinámica de pareja y actualmente no está siendo fácil para Titi lidiar con todos los cambios emocionales, hormonales, físicos que este nuevo bebé ha traído a sus vidas.

“Pienso que nuestro amor está en pausa, pienso que Pedro y Titi como pareja estamos en pausa. Hoy somos logística, pensamos qué conviene, qué queremos. Esto es 100%: puedo operar con muchas menos horas que tú. Hoy no tengo tiempo de estar enamorada, o de sentir ay ya nos enojamos y cuando reconecto con esa parte, sigo muy enamorada de ti, pero es muy poco tiempo cuando me pasa. No quiero que suene mal, pero siento que hoy no tenemos tiempo para ser pareja; es la realidad. Titi Jacques

“He llorado mucho porque estoy exhausta, no romantizo el cansancio”, añadió Titi.

Pedro Prieto reconoció que tener un hijo es algo maravilloso que te cambia todo, pero al mismo tiempo es muy cansado y cambia la dinámica de la relación: “te quita la vida, ellos te la dan y te la quitan”.

Instagram

Pedro Prieto anunció que Titi y él duermen en camas separadas

Pedro Prieto anunció que no está durmiendo con Titi Jacques, debido a que ella decidió darle pecho a su bebé y debido a que él también está muy afectado por las desveladas. Titi tomó la decisión de que descanse para que pueda trabajar y atender a su otro hijo en las mañanas.

Pedro Prieto y Titi Jacques llorando / Captura de pantalla YouTube

“Estamos durmiendo en habitaciones separadas porque decidiste darle pecho a nuestro segundo hijo y las desveladas que yo sabes que me rifo, pero llegó un día que tú me dijiste vete con nuestro hijo a descansar para estar al cien por la mañana y me da gusto levantarme a las seis de la mañana para hacerles el desayuno”, comentó Pedro.

Titi rompió en llanto en pleno pódcast

Tras ese comentario, Titi rompió en llanto: “Totalmente, no es el hecho de dormir juntos, hoy estoy consciente de que es lo que conviene. Cuando te veo despertarte cansado para irte a trabajar, digo ‘pobrecito’, no hay nada en lo que puedas ser más útil. Estoy consciente de que es lo mejor porque entiendo que lo conviene, no va a ser lo que quiero”.

Ante esto, Pedro Prieto le recordó a Titi Jacques que está con ella en esta etapa: “Aquí me tienes, yo creo que no se regresa a la vida como era antes, pero sé que estás convirtiéndote en una mejor versión y voy apoyarte siempre”.

