Conductor de Venga la alegría con un pie fuera del matutino ¡por insoportable! “Le llovió mucho hate”

Desde inicios de año, se venía especulando sobre la salida de Pedro Prieto y su esposa, Titi Jaques, del programa Venga la alegría, fin de semana. Desde ese momento la pareja se había negado a pronunciarse al respecto; sin embargo, hace 2 semanas ella tuvo que anunciar que ya no formaría parte del matutino.

Aunque, hasta el cierre de esta edición, Pedro Prieto seguía formando parte de la emisión, una fuente de esta nos confirmó que al español ya le han advertido que tiene los días contados y que su actitud no ayuda para nada.

“Él es muy talentoso y con mucha chispa, pero en el foro del programa ya varios no lo soportan. Algunos de sus compañeros y, sobre todo, del staff técnico lo han sentido con cierta soberbia y prepotencia”. Fuente a TVNotas

¿Por qué la esposa de Pedro Prieto salió de ‘Venga la alegría fin de semana’?

Nuestra fuente nos cuenta que esto ocurrió a raíz de los chismes: “Saber que se rumoraba su salida lo hizo destantearse, al contrario de estar bien, para ver si cambian de opinión sobre su permanencia. La verdad es que en su trabajo es muy bueno, pero con su actitud no se ha ayudado, y que su esposa ya no esté lo tiene peor”, contó el allegado a Pedro Prieto.

Mucho se ha hablado sobre si la salida de Titi tuvo que ver con un percance que vivió al aire, cuando dejó ver su ropa interior, pero nuestra fuente lo niega: “Ella llegó de conductora fija en agosto de 2024 y, la verdad, hacía muy bien su trabajo. Tiene una gran chispa, pero en los focus group el público no la ubicaba tanto. Por eso se decidió prescindir de ella”, indicó.

“El accidente que vivió en el programa y se hizo viral le generó muchas críticas por parte de gente que solo vio el clip en redes sociales. Además, como ahí se blureó la imagen, muchos creyeron que en realidad había quedado desnuda de la parte de arriba. Eso hizo que la mayoría dijera que cómo era posible que eso pasara en un programa matutino, por lo que le llovió mucho hate. Los que vieron el programa en vivo saben que no hubo desnudo como tal, ya que ella sí traía, afortunadamente, ropa interior”. Fuente a TVNotas

Pedro intentó que su esposa no dejara el matutino. “Cuando les avisaron de la salida de Titi, él pidió que no la sacaran, pero la única respuesta que recibió fue que muy probablemente seguía él. Incluso ella ni siquiera se llegó a despedir al aire, sino que lo hizo en sus redes sociales”.

¿Por qué Pedro Prieto sería despedido de ‘Venga la alegría fin de semana’?

Nuestra fuente nos cuenta que, desde finales del año pasado, Pedro Prieto ya había causado algunas incomodidades: “Cuando fue La granja VIP se le hacía fácil poner posts en X en contra de los concursantes. Puso uno de Sandra Itzel haciendo referencia al programa competencia de ¿Quién es la máscara? y se burló del pasado en la cárcel de Eleazar Gómez. Esto no gustó a muchos fans, y así varios comentarios. Incluso algunos de ellos los tuvo que borrar”.

El futuro de Pedro está en el aire: “Hasta el momento, la decisión es que salga, pero se habla de que va a llegar un nuevo productor y, pues, a él le tocaría la decisión de quiénes se quedan y quiénes se van. Por el momento, tiene un pie más afuera que adentro. Afortunadamente para él, tiene trabajo en la obra Toc Toc y en su canal de YouTube, donde se la pasa haciendo muchas entrevistas a famosos y analiza con su esposa y especialistas diversos temas. Aunque, para ser honestos, los últimos meses las vistas en su canal han bajado mucho en comparación con hace 2 o 3 años, cuando lograba cifras muy altas. Y la televisión, quieras o no, pues te da un gran impulso. A ver qué pasa”.

