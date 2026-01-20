Venga la alegría informa muerte en vivo con estremecedor mensaje: “Una de las figuras más emblemáticas”

El programa matutino Venga la alegría volvió a vestirse de luto tras compartir un mensaje que rápidamente generó reacciones en redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, la emisión de TV Azteca informó sobre la muerte de una destacada figura de la farándula, hecho que fue retomado por sus seguidores y usuarios digitales.

Te puede interesar: Famoso actor, destrozado, anuncia la muerte de su ‘hijo'; comparte desgarrador video con él en sus brazos

Un tráiler arrolló a familiares de una colaboradora de Venga la alegría / IG

¿La muerte de qué famoso anunciaron en Venga la alegría?

Por medio de sus redes sociales, Venga la alegría dio a conocer la muerte del diseñador de modas Valentino Garavani, quien perdió la vida durante los primeros días de este 2026. El anuncio se realizó mediante una publicación en Instagram, plataforma donde el programa mantiene una constante interacción con su audiencia.

Junto a una fotografía del diseñador, el matutino conducido por Sergio Sepúlveda y Luz Elena González, compartió un mensaje en el que destacó la relevancia de Garavani dentro de la alta costura a nivel internacional. El texto señaló su influencia en generaciones y el legado que dejó dentro del mundo de la moda.

“Fallece Valentino Garavani, una de las figuras más emblemáticas de la moda, cuyo legado marcó generaciones y transformó la alta costura a nivel mundial”, se lee en la publicación difundida por el programa de TV Azteca en instagram, que posteriormente fue eliminada.

Tras el anuncio, la publicación se viralizó y acumuló numerosas reacciones, comentarios y mensajes por parte de los seguidores del matutino, quienes se sumaron al reconocimiento de la trayectoria del diseñador italiano.

Te puede interesar: Ventanean indiscreción de Pati Chapoy que habría desencadenado la muerte de la mamá de Daniel Bisogno

Muere Valentino Garavani, leyenda de la moda que vistió a las mujeres más poderosas. / Redes sociales

¿Quién fue Valentino Garavani y cuál fue su legado en la moda?

Valentino Garavani fue un diseñador de modas italiano reconocido a nivel mundial por su trabajo en la alta costura. Falleció a los 93 años de edad, y su muerte fue confirmada el lunes 19 de enero de 2026 por sus familiares a través de redes sociales.

A lo largo de su carrera, Garavani se consolidó como una de las figuras más influyentes de la moda internacional. Su nombre estuvo asociado durante décadas a la elegancia, el diseño de lujo y la proyección global de la alta costura italiana. Su trabajo marcó distintas etapas dentro de la industria y fue referencia para generaciones de diseñadores.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento. La información difundida se limita a lo compartido por familiares y a los mensajes emitidos en redes sociales por programas y medios que retomaron la noticia.

Te puede interesar: Muere Roger Allers, el genio detrás de “El rey león”: Disney despide a una figura clave de su era dorada