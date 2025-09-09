Venga la alegría de luto: Conductora anuncia desgarradora e inesperada muerte: “Vuela alto”

Una inesperada tragedia sacudió al elenco de Venga la alegría este fin de semana. Una de sus conductoras más queridas rompió el silencio en redes sociales para compartir un mensaje que dejó a todos con el corazón apachurrado. La publicación, cargada de nostalgia y amor, reveló una pérdida familiar que nadie veía venir.

Venga la alegría de luto / IG: @vengalaalegria

¿Qué tragedia sacudió a Venga la alegría? Conductora rompe el silencio con mensaje de despedida

Este fin de semana, los foros de Venga la alegría se llenaron de tristeza tras el anuncio de la conductora Viviann Baeza, quien compartió en redes sociales la muerte de su querido abuelo, Simón. La también cantante publicó una serie de fotografías junto a él y escribió un mensaje que tocó el alma de sus más de 467 mil seguidores.

“Mi Papá Simón, gracias por enseñarnos el verdadero significado del trabajo, por tu sabiduría, por la familia que formaste con mamá Tere y por darme el mejor papi del mundo, vuela alto, papá Simón. Besos y mucho amor al cielo. QEPD” Viviann Baeza

La publicación generó una ola de reacciones. Personalidades como el chef Ismael Zhu y el actor Julio Murguía le enviaron mensajes de apoyo, mientras que sus compañeros en Venga la alegría, como Enrique Mayagoitia, se solidarizaron con ella en este momento tan doloroso.

Hasta ahora, la conductora Viviann Baeza no ha revelado las causas de muerte de su abuelo.

¿Quién era “papá Simón”? El hombre que dejó huella en la vida de Viviann Baeza

Aunque no era una figura pública, “papá Simón” fue una presencia fundamental en la vida de la conductora Viviann Baeza. En su mensaje, la conductora dejó claro que su abuelo no solo fue un ejemplo de trabajo y sabiduría, sino también el pilar de una familia que ella admira profundamente.

Viviann Baeza le agradeció por haberle dado “el mejor papi del mundo”, lo que sugiere que Simón fue una figura paterna clave en su historia familiar.

Las imágenes que compartió muestran momentos llenos de ternura, abrazos sinceros y sonrisas que ahora se convierten en recuerdos imborrables. Sus seguidores no tardaron en compartir sus propias experiencias de duelo, creando una red de apoyo virtual que ha acompañado a la conductora en este proceso.

“Besos y mucho amor al cielo”, escribió Viviann Baeza al revelar la trágica noticia.

¿Quién es Viviann Baeza? La joven promesa de Venga la alegría que también brilla como cantante

Viviann Baeza es una conductora, cantante y actriz mexicana originaria de Querétaro, que desde muy joven ha estado inmersa en el mundo del entretenimiento. Su carrera comenzó a los 7 años, cuando participó en La academia kids, y más tarde en La Voz México, donde fue parte del equipo de Belinda y obtuvo el tercer lugar tras interpretar “Carusso”.

Además de su talento vocal, Viviann se ha formado académicamente en instituciones de prestigio como el Berklee College of Music en Boston y la American Academy of Dramatic Arts en Nueva York. También estudió Administración de Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento, lo que le ha permitido desenvolverse con soltura en medios como la televisión y la radio.

Antes de llegar a Venga la Alegría, Viviann fue conductora en programas como Aquí el que no cae, resbala y Deezer Live en Azteca Uno. En enero de 2025, se integró oficialmente al elenco de Venga la Alegría, tras haber sido invitada temporalmente para cubrir la ausencia de Jimena Longoria. Su carisma, preparación y conexión con el público la han convertido en una figura emergente dentro de TV Azteca.

Aunque la conductora ha mantenido un perfil bajo desde el anuncio de la muerte de su abuelo, su fortaleza ha sido evidente. Ha seguido apareciendo en el programa, demostrando que, a pesar del dolor, sigue comprometida con su trabajo y con el público que la admira.