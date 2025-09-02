Excolaborador de Venga la alegría estuvo al borde de la muerte por un trágico accidente vial, aseguran

Reportaron que un querido excolaborardor de ‘Venga la alegría’, presuntamente, estuvo al borde de la muerte. Según mencionaron, el maquillista encendió las alarmas en redes sociales al compartir que, presuntamente, enfrentó momentos de terror por el accidente que estuvo a punto de sufrir por las lluvias y las inundaciones en la Ciudad de México.

La noticia causó total preocupación entre los seguidores del excolaborador de ‘Venga la alegría’. Por esta razón, no tardaron en enviarle mensajes en espera de que se encontrara bien después del susto que habría sufrido por el accidente que, supuestamente, le pudo quitar la vida, según contó Hugo Maldonado.

Un excolaborador de ‘Venga la alegría’ estuvo a punto de morir por un accidente vial. / IG: @vengalaalegria

¿Qué excolaborador de ‘Venga la alegría’ estuvo a punto de morir en un accidente vial?

De acuerdo con el periodista Hugo Maldonado, Vico Guadarrama, excolaborador de ‘Venga la alegría’ y maquillista de Ninel Conde, narró los momentos de terror que habría vivido en el momento en que, supuestamente, un árbol se cayó y destrozó dos automóviles ubicados delante de él.

Según reveló el periodista antes mencionado, a través de su cuenta oficial de Instagram, Guadarrama, supuestamente, mostró los dos carros que fueron aplastados por el árbol y dio a conocer su preocupación por la situación.

“No saben qué horror, se cayó ese árbol lit a dos metros de mí”, contó Hugo que Víctor mencionó en sus historias.

Vico Guadarrama, supuestamente, estuvo en peligro de morir aplastado por un árbol / IG: @vengalaalegria / @vicoguadarrama

¿Cómo fue el accidente vial que casi le quita la vida a Vico Guadarrama?

Eso no es todo, Maldonado comentó que, en otra historia, la cual ya no se encontraría disponible en sus redes, Vico Guadarrama, ‘el Maquillista de las famosas’, detalló que un tráiler, supuestamente, jaló unos cables y, debido a que las intensas lluvias han debilitado las raíces de los árboles, supuestamente, habría provocado que uno de ellos se desplomara sobre dos vehículos que estaban detenidos en un semáforo.

Asimismo, Hugo mencionó que Vico compartió en sus historias que, aunque tenía tiempo de cruzar antes de que el árbol se viniera abajo, supuestamente, se quedó paralizado y en ese momento este cayó justo frente a él.

Víctor Guadarrama contó cómo, supuestamente, estuvo a punto de caerle un árbol encima. / IG: @vengalaalegria / @vicoguadarrama

Ante esto, Maldonado mencionó que el famoso maquillista habría señalado que el vehículo de carga no debía circular por donde lo hizo, lo que, supuestamente, provocó la caída del árbol. Incluso, el famoso habría destacado que “se escuchó horrible” cuando este se derrumbó.

Sin embargo, el periodista mencionó que Víctor Guadarrama no compartió si hubo algún herido por dicho accidente, así como el lugar en donde sucedió esta trágica situación, aunque sí habría destacado la conmoción que le provocó el estar a pocos metros del árbol, lo que, supuestamente, lo llevaría a ser aplastado y perder la vida.

Al momento, no hay un video que sustente que Victor Guadarrama estuvo a punto de morir, aparentemente, aplastado por un árbol. Por esta razón, esta información queda en estricta calidad de rumor.

Vico Guadarrama, supuestamente, reprobó que los vehículos de carga circulen por donde no deben. / IG: @vengalaalegria / @vicoguadarrama

¿Quién es Vico Guadarrama, excolaborador de ‘Venga la alegría?

Víctor Guadarrama, más conocido como Vico Guadarrama, es un reconocido maquillista mexicano, creador de contenido y empresario del mundo de la belleza. Nació el 28 de julio de 1986 en Ciudad de México y con más de una década de trayectoria se ha consolidado como uno de los artistas más solicitados por las celebridades.

Apodado como ‘el Maquillista de las famosas’, Guadarrama ha trabajado con figuras como:



Ninel Conde,

Belinda y

Manelyk González, entre muchas otras.

Además de su trabajo para el espectáculo, es fundador de Studio Víctor Guadarrama, ubicado en la Ciudad de México y ha lanzado su propia línea de productos bajo la marca Víctor Guadarrama Beauty, que incluye maquillaje y skincare.

Vico Guadarrama también colaboró en ‘Venga la alegría’, participaba en algunas secciones de pruebas de maquillaje. Además, en redes sociales también ha encontrado un espacio clave para conectar con el público. En Instagram supera el millón de seguidores y en plataformas como TikTok y YouTube comparte tutoriales, consejos de maquillaje y tips de cuidado de la piel, que lo consolidó como un referente digital en la industria beauty.