Venga la alegría anuncian desgarradora e inesperada muerte: “No se dijo qué enfermedad padecía”

El matutino de ‘Venga la alegría’ se tiñó de luto. En vivo los conductores del matutino anunciaron la muerte de un querido integrante de la industria del espectáculo. La noticia dejó conmocionada a toda la audiencia.

Ricardo Casares y una de sus compañeras de foro en ‘Venga la alegría’ dieron la noticia en la sección de espectáculos y dejaron boquiabierto a todo el público. Esto fue lo que dijeron.

En Venga la alegría anunciaron la muerte de querido integrante del espectáculo / YT: VLA

Te puede interesar: Asesinan a hermano de exparticipante de MasterChef México en Guerrero ¡estaba en un funeral!

¿De qué famoso se anunció su muerte en Venga la alegría?

Durante la zona de espectáculos de ‘Venga la alegría’, Ricardo Casares y una de sus compañeras de foro anunciaron la muerte del querido diseñador Giorgio Armani, la cual se confirmó el pasado jueves 4 de septiembre.

Ricardo Casares tomó la palabra y detalló que el diseñador perdió la vida a los 91 años de edad. El momento se tornó desgarrador cuando el conductor recordó algunas de las colaboraciones de Armani.

“A los 91 años ha fallecido la leyenda de la moda, del diseño, el italiano, el señor Giorgio Armani”, dijo Casares.

Giorgio Armani murió a los 91 años. / Facebook: Giorgio Armani

Por su parte, su compañera de foro explicó que Giorgio Armani fue una de las grandes ausencias durante la semana de la moda en Milán, Italia. La conductora explicó que desde junio pasado se dio a conocer que enfrentaba serios problemas de salud.

“Desde el mes de junio no pudo presentarse a la semana de la moda en Milán aludiendo problemas de salud, no se dijo qué tipo de enfermedad padecía, hasta que ahora viene el desenlace. En redes sociales se dio a conocer la noticia”, dijo la conductora.

Así lo dijeron:

No te pierdas: Muere fisicoculturista que ganó el Mr. Olympia España 2025, ¿quién era Erik Markov y de qué murió?

¿Qué enfermedad padecía Giorgio Armani, famoso diseñador de moda?

El Grupo Armani anunció oficialmente el fallecimiento de Giorgio Armani. Señalaron que el diseñador murió en paz y rodeado de sus seres queridos. A lo largo de su carrera, Armani destacó por mantener su firma independiente frente a gigantes de la moda como LVMH y Kering. Logró consolidar una marca de alcance mundial valuada en miles de millones de euros.

En junio de 2025, la firma comunicó que Giorgio Armani se encontraba en plena recuperación en su hogar y que, por primera vez, no estaría presente en su tradicional desfile de Milán. No obstante, nunca se precisó cuál era el padecimiento que enfrentaba. Tras su muerte, el Grupo Armani tampoco dio a conocer la causa exacta del deceso.

Medios internacionales señalaron que, semanas antes, se había informado que el diseñador sufrió una infección pulmonar que lo llevó a ser hospitalizado. Sin embargo, su familia no ha confirmado esta versión.

Giorgio Armani estuvo hospitalizado, aseguran medios locales. / Captura de pantalla

Mira: Muere querido actor de la saga Crepúsculo tras ser hospitalizado de emergencia

¿Quién fue Giorgio Armani, famoso diseñador que murió el 4 de septiembre de 2025?

Giorgio Armani (1934–2025) fue un influyente diseñador italiano que revolucionó la moda con su estilo elegante y minimalista. Fundó su marca en 1975 y logró mantenerla independiente frente a gigantes como LVMH y Kering.

Giorgio Armani creó un imperio global con líneas como Emporio Armani y Armani Exchange, además de perfumes, accesorios, hoteles y restaurantes. Conocido como ‘Re Giorgio’, vistió a estrellas de Hollywood y se convirtió en símbolo de la moda italiana.