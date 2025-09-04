Murió Giorgio Armani: ¿a qué famosos vistió el diseñador italiano más elegante del mundo?

El mundo de la moda se tiñe de luto tras la muerte de Giorgio Armani, el diseñador italiano que transformó la elegancia y conquistó a las estrellas de Hollywood. ¿Qué celebridades fueron sus musas y cómo reaccionó la industria ante su partida? Aquí te contamos todo.

Giorgio Armani murió a los 91 años. / Facebook: Giorgio Armani

¿Cómo se confirmó la muerte de Giorgio Armani hoy 4 de septiembre de 2025?

La mañana del 4 de septiembre de 2025, las redes sociales de la firma de Armani anunciaron la muerte del legendario diseñador a los 91 años, en su residencia de Milán. En el comunicado, se destacó tanto su legado empresarial como su calidad humana, además de aclarar que la familia continuará al frente del imperio de moda que fundó en 1975 junto a Sergio Galeotti.

La firma también informó que el funeral de Armani se llevará a cabo en privado, respetando la voluntad del propio diseñador, quien siempre defendió la sobriedad y la discreción en su vida personal. Esta decisión sorprendió a muchos, pues se esperaba una despedida multitudinaria a la altura de la figura que revolucionó la moda en todo el mundo.

Su muerte no solo marca el final de una era en la moda internacional, también abre el debate sobre qué rumbo tomará la firma que lleva su apellido y que se ha convertido en un referente absoluto del lujo y la sofisticación.

Giorgio Armani no se presentará en el desfile de Milán / Captura de pantalla Internet

¿Qué estrellas de Hollywood vistieron los looks más icónicos del diseñador Giorgio Armani?

El diseñador italiano Giorgio Armani, vistió a un sinfín de estrellas del cine, la música y la moda, logrando momentos memorables en alfombras rojas y escenarios. Uno de los más icónicos fue Richard Gere en “American Gigolo” (1980), papel que no solo catapultó al actor, sino también el estilo de Armani en Estados Unidos.

Su relación con Hollywood continuó con figuras como Don Johnson en Miami Vice, que inmortalizó los trajes claros de la marca. Actrices como Diane Keaton, Jodie Foster, Cate Blanchett, Renée Zellweger, Julia Roberts, Penélope Cruz, Naomi Watts, Amanda Seyfried y Jessica Chastain han confiado en sus creaciones para brillar en los Oscar y en el Festival de Cannes.

La música tampoco se quedó atrás: Madonna, Beyoncé y Lady Gaga fueron fieles seguidoras de sus diseños. Beyoncé incluso se convirtió en la imagen del perfume Diamonds en 2007 y Lady Gaga colaboró estrechamente con él durante su gira Monster Ball. En 2022, volvió a usar un diseño suyo en los SAG Awards.

Entre los actores que recurrieron a su estilo impecable están Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, George Clooney y Christian Bale. De hecho, Armani diseñó todo el vestuario de DiCaprio en El Lobo de Wall Street, logrando plasmar el concepto de “vestir para triunfar” que marcó una época.

Incluso Demi Moore, nominada al Oscar, tras confirmarse la noticia de su muerte, le dedicó un emotivo mensaje y no perdió oportunidad para revelar algunos diseños en alfombras rojas:

“Tan profundamente entristecida al enterarme del fallecimiento de una verdadera leyenda, Giorgio Armani. Estoy más que agradecida por el tiempo que pasamos trabajando tan estrechamente juntos este año pasado en diseños únicos en su especie para Cannes, Globos de Oro y Oscars. Te vamos a extrañar mucho, Sr. Armani”.

Así se despidió Demi Moore:

¿Cómo reaccionaron Donatella Versace y otros íconos de la moda ante la muerte de Giorgio Armani?

El anuncio de su muerte generó una ola de reacciones de figuras del espectáculo, la política y la moda. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lo recordó como “un ícono, un trabajador incansable, un símbolo de lo mejor de Italia”. Por su parte, Donatella Versace lamentó la pérdida de su colega: “El mundo perdió a un gigante hoy. Hizo historia y será recordado por siempre”.

La firma Armani, en su comunicado oficial, señaló: “A lo largo de los años, Giorgio Armani creó una visión que abarcaba desde la moda hasta todos los aspectos de la vida, anticipándose a los tiempos con extraordinaria claridad y concreción”.

¿Quién es Giorgio Armani y cómo logró convertirse en un ícono?

Nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza, Italia, Armani nunca imaginó que sería diseñador. Su primera elección profesional fue la medicina, pero en la década de los 50 decidió dar un giro radical y comenzó a trabajar en los grandes almacenes La Rinascente como comprador. Ese cambio de rumbo sería el inicio de un legado eterno.

En 1975 fundó su propia casa de moda, Giorgio Armani S.p.A., y un año después lanzó su primera colección femenina. Su estilo minimalista, elegante y con cortes relajados se convirtió rápidamente en un sello que rompió con la rigidez de los trajes tradicionales. Fue también uno de los primeros en entender el poder de la alfombra roja, llevando sus creaciones a premiaciones internacionales y convirtiendo Hollywood en una de sus pasarelas favoritas.

Su influencia fue tan poderosa que Milán se consolidó como capital mundial de la moda gracias a su visión. No solo creó ropa, también perfumes, accesorios, mobiliario e incluso líneas de alta costura que expandieron su imperio. Armani no solo vestía cuerpos, vestía sueños.