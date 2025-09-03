Actor muere en pleno escenario tras recibir descarga eléctrica: ¿Qué sucedió exactamente? VIDEO

Un impactante suceso ha conmocionado a la comunidad artística. Un joven actor de tan solo 25 años, perdió la vida en plena actuación tras recibir una descarga eléctrica mientras hacía una interpretación. El trágico episodio quedó registrado en video y ha comenzado a circular ampliamente en redes sociales, generando indignación, tristeza y preguntas sobre las condiciones de seguridad en este tipo de eventos.

¿Qué actor murió al electrocutarse durante obra en pleno escenario?

Rambahal Kashyap nació en el año 2000 en la localidad de Tamkuhiraj, situada en el distrito de Kushinagar, en el estado de Uttar Pradesh, India. Desde muy joven mostró un profundo interés por las artes escénicas, en especial por el teatro tradicional y las representaciones religiosas que forman parte esencial de la cultura india, particularmente en zonas rurales.

Su talento actoral comenzó a notarse desde la adolescencia, cuando participaba en festividades locales representando a distintas deidades del hinduismo, en obras callejeras que combinan tradición, devoción y espectáculo.

Con el tiempo, se convirtió en uno de los actores más reconocidos de su comunidad para encarnar personajes mitológicos, especialmente al dios Shiva, a quien interpretó en varias ocasiones.

Actor muerto en obra de teatro / Redes sociales y canva

Así fue el momento en el que el actor recibió una descarga eléctrica en el escenario

La noche del miércoles 27 de agosto, en el marco de una festividad religiosa local, un grupo de actores realizaba una puesta en escena itinerante a bordo de una plataforma remolcada por un tractor. El espectáculo recorría las calles de Tamkuhiraj mientras se representaban escenas de la mitología hindú, incluyendo la participación de Kashyap como el dios Shiva.

El escenario estaba equipado con un complejo sistema de iluminación, sonido, máquinas de humo e incluso lanza llamas, con el objetivo de ofrecer una experiencia impactante al público.

Sin embargo, detrás del montaje aparentemente espectacular, se ocultaba una falla fatal: una estructura metálica del escenario estaba electrificada, lo que provocó el desenlace trágico.

Según muestran los videos que circulan en redes sociales, Rambahal Kashyap se encontraba inicialmente en la parte trasera del escenario. Al intentar unirse a sus compañeros al frente, tuvo que atravesar una barra metálica. En lugar de saltarla, decidió sentarse sobre ella y sujetarse con una mano. Fue en ese instante que recibió una poderosa descarga eléctrica.

¿Qué dijeron autoridades al fallecimiento del actor Rambahal Kashyap?

La noticia del fallecimiento de Rambahal Kashyap ha sacudido al distrito de Kushinagar y a todo el estado de Uttar Pradesh. Las autoridades locales han iniciado una investigación exhaustiva para determinar cómo ocurrió exactamente el accidente y si hubo negligencia por parte de los organizadores del evento.

El incidente ha reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad en espectáculos públicos, especialmente aquellos organizados en espacios improvisados o en plena vía pública. Muchos usuarios en redes sociales han expresado su indignación, señalando la falta de protocolos de seguridad eléctrica y cuestionando por qué no se realizó una revisión técnica previa al montaje del escenario.

Hasta el momento, no se ha revelado si existen personas detenidas o imputadas por el incidente, pero los responsables del montaje podrían enfrentar consecuencias legales en caso de comprobarse negligencia.

