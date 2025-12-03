Galán de La usurpadora de luto; anuncia la desgarradora muerte de su madre: “Con el corazón hecho de pedazos”

En los años noventa, Mario Cimarro, recordado galán de telenovelas como “La usurpadora”, conquistó al público con su interpretación de Luciano Alcántara. Aunque desde hace tiempo se ha mantenido alejado de la pantalla, continúa activo en Instagram, donde recientemente anunció la dolorosa pérdida de su madre. Este fue su doloroso mensaje.

¿De qué murió la mamá de Mario Cimarro, actor de La usurpadora?

Lamentablemente, María Caridad Paz, mamá de Mario Cimarro murió el 1 de diciembre de 2025 a los 90 años, tras años de lucha contra la enfermedad que le fue diagnosticada en el 2021: el Alzheimer.

Mario compartió una emotiva despedida recordando la influencia de su madre en su vida y carrera. Hoy, el actor vive en Los Ángeles, centrado en su hija, su esposa y en proyectos más personales, lejos del ritmo intenso de las telenovelas que lo hicieron famoso.

“Lucho como una campeona contra el Alzheimer. La vamos a extrañar mucho , la vamos recordar siempre”, escribió Mario Cimarro en su cuenta de Instagram.

Mario Cimarro, actor de La usurpadora / Archivos TVNotas

¿Qué dijo Mario Cimarro de la muerte de su madre?

Mario Cimarro despidió a su madre con un conmovedor mensaje acompañado de una fotografía de la boda de sus padres. El actor compartió que, tras varias semanas de acompañarla, su madre falleció el lunes, rodeada del cariño de sus hijos y con la bendición de su sacerdote. Expresó que ha decidido honrar su memoria con la alegría y el optimismo que ella siempre transmitió.

“Con el corazón hecho pedazos les comparto han sido varias semanas de apoyar a mamá. He buscado mil maneras, para detenerme para poder escribir desde el lunes ya no está con nosotros . Se fue bien acompañada ,con el cariño de sus hijos y con la bendición de su sacerdote” Mario Cimarro

“La vamos a extrañar mucho; la vamos a recordar siempre. María Paz, la maestra de muchas generaciones, la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir cuando tenía la misma edad que hoy tiene mi propio retoño: tres añitos.”, agregó.

Mario Cimarro perdió a su madre a los 90 años y la despide con fuerte mensaje. / Redes sociales

Cimarro agradeció su guía, la calma y resiliencia que le inculcó para afrontar la vida y dijo imaginarla ahora bailando nuevamente junto a su padre y seres queridos.

“Ya la imagino bailando con papá, el abuelo Gildardo, la mujer de Antonio y Mambito. Gracias por sus respetuosas muestras de cariño ante nuestro duelo.”, comentó.

¿Quién es Mario Cimarro, actor de La usurpadora?

Mario Cimarro dio vida a Luciano Alcántara en “La usurpadora”

Su personaje se presenta al inicio de la historia, cuando Paola viaja a Cancún para encontrarse con él. Luciano es descrito como un hombre atractivo y aventurero, que provoca tensión entre Paola y Carlos Daniel Bracho.

Su aparición se limita a los primeros capítulos, antes de que la trama se centre en el intercambio entre Paola y su hermana gemela, Paulina.

“ La usurpadora” se transmitió del 9 de febrero al 24 de julio de 1998 por el Canal de Las estrellas, bajo la dirección de Beatriz Sheridan y la producción de Salvador Mejía.

bajo la dirección de Beatriz Sheridan y la producción de Salvador Mejía. Antes de este papel, Cimarro ya había trabajado en producciones como “Gente bien” (1997). Su interpretación de Luciano Alcántara es considerada un destacado punto en su trayectoria. Más adelante, alcanzó gran fama con telenovelas como “Gata salvaje” (2002) y “Pasión de gavilanes” (2003), y en 2023 volvió a la pantalla con la segunda temporada, “Pasión de Gavilanes 2".

