Karla Sofía Gascón se sincera sobre su relación con Demi Moore ¡No quiere que gane el Oscar a ‘Mejor actriz’!

La película ‘Emilia Pérez’ causó sorpresa al arrasar con las nominaciones de los premios Oscar 2025. Aunque ha sido verdaderamente polémica, se ha consolidado como una de las favoritas para la ‘Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas’.

En esta ocasión, Karla Sofía Gascón, protagonista de la cinta ‘Emilia Pérez’ dirigida por Jacques Audiard, se sinceró sobre su relación con Demi Moore, luego de que fue criticada en redes sociales por su reacción cuando la estadounidense recibió el Globo de oro a Mejor actriz, categoría en la que la española también fue nominada.

Karla Sofía Gascón nominada a los premios Oscar / Instagram / Pixabay

¿Qué pasó entre Demi Moore y Karla Sofía Gascón?

Luego de que se llevaron a cabo los Golden Globes 2025, Karla Sofía Gascón se llevó los reflectores por su contundente discurso, en el que enfatizó la importancia de la autenticidad y la autoaceptación: “Soy quien soy, no quien tú quieres que sea”.

Sin embargo, lo que la volvió objeto de críticas en la red a Karla Sofía Gascón fue su reacción luego de que Demi Moore ganó el Globo de oro a Mejor actriz. Las cámaras enfocaron a la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, quien hizo muecas por haber “perdido” el galardón.

En esta ocasión, Gascón rompió el silencio sobre su supuesta enemistad con la protagonista de ‘La sustancia’, tras su encuentro en el Festival Cannes.

Karla Sofía Gascón se molesta con Demi Moore / Captura de pantalla

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón sobre su relación con Demi Moore?

Recordemos que Karla Sofía Gascón y Demi Moore han sido nominadas al Oscar 2025 en la categoría de Mejor actriz por sus respectivas actuaciones en ‘Emilia Pérez’ y ‘The substance’.

Aunque Gascón ha enfrentado críticas y ataques en redes sociales tras su nominación. Ella ha mostrado que está orgullosa de su trabajo en ‘Emilia Pérez’. Por esta razón, espera que Demi no se lleve la estatuilla del Oscar a Mejor actriz.

Karla Sofía Gascón nominada al Oscar / Instagram

A través de una entrevista para ‘El país’, Karla Sofía reveló que, desde el Festival de Cannes, se hizo completamente cercana a Demi Moore. ¡Ambas se escriben diariamente!

“Yo con Demi Moore me escribo todos los días, prácticamente. Todos los días porque todos los días salimos nominadas a los mismos sitios”, dijo.

Sin embargo, sorprendió al revelar que no estaría feliz si no se lleva el galardón a Mejor actriz.

“No me voy a sentir feliz si gana otra persona que no sea yo, es que me parece ridículo. Yo me alegro por los demás, pero que lo ganen otro año, cuando no esté yo”, concluyó.

A sus 62 años, Demi Moore compite en una categoría de alto nivel.

¿Cuáles son las nominaciones de ‘Emilia Pérez’?

Cabe recordar que la 97.ª edición de los premios Oscar se celebrará el domingo 2 de marzo de 2025 en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California

La película ‘Emilia Pérez’ lideró las nominaciones a los premios Oscar 2025 con un total de 13 candidaturas. Las categorías en las que está nominada son:

Mejor Película

Mejor Dirección

Mejor Actriz

Mejor Actor de Reparto

Mejor Guion Original

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Montaje

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Sonido

Mejor Canción Original

Mejor Banda Sonora Original

Aunque dicho filme destacó en diversas áreas cinematográficas, lo que la consolidó como una de las películas más reconocidas del año, algunas celebridades se han mostrado en contra de su éxito, tal como lo hizo Javier Ibarreche, quien reprobó que ‘Emilia Pérez’ fuera tan nominada en los Oscar.

