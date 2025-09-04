Muere Giorgio Armani: ¿Qué enfermedad tenía el icónico diseñador de moda?

El diseñador Giorgio Armani, uno de los más influyentes del siglo XX y XXI, falleció a los 91 años. Su nombre es sinónimo de lujo y elegancia, además de innovación y disciplina que transformaron la forma en que las celebridades y el público entendieron el vestir.

¿De qué murió Giorgio Armani?

El Grupo Armani confirmó la muerte de Giorgio Armani en un comunicado oficial, donde informó que el diseñador falleció en paz, acompañado de sus seres queridos. Armani se distinguió por mantener su empresa independiente frente a grandes conglomerados de moda como LVMH y Kering, consolidando una marca valorada en miles de millones de euros y con presencia global.

En junio de 2025, la compañía había informado que Armani se encontraba recuperándose en casa y que por primera vez no asistiría a su tradicional desfile en Milán. Sin embargo, nunca se especificó la condición médica que enfrentaba. Tras su fallecimiento, el Grupo Armani no reveló detalles sobre la causa exacta de su muerte.

Aunque medios internacionales reportaron que hace unas pocas semanas, se informó que Giorgio Armani presentó una infección pulmonar que lo obligó a hospitalizarse.

Giorgio Armani murió a los 91 años. / Facebook: Giorgio Armani

¿Quién es la pareja de Giorgio Armani?

Giorgio Armani nunca se casó ni tuvo hijos, pero se sabe que su pareja era Leo Dell’Orco, su mano derecha en la casa de moda.

También mantuvo una relación sentimental y profesional con Sergio Galeotti, arquitecto y empresario, quien fue cofundador de la marca Giorgio Armani.

Mientras trabajaba para la firma Cerruti, Armani conoció a Sergio Galeotti, arquitecto con quien fundó la marca Giorgio Armani en 1975. Galeotti falleció en 1985, dejando al diseñador como único accionista de la empresa. En entrevistas posteriores, Armani habló de la importancia de su vínculo personal y profesional con él.

En la actualidad se dice que Armani tenía una relación duradera con Leo Dell’Orco, jefe del área de estilo masculino de Armani. Aunque no estaban casados ni etiquetaban su vínculo, Armani afirmó sentir un “profundo afecto” hacia él, quien vivió a su lado durante años y a quien consideraba la persona más cercana en su vida

¿A qué famosos vistió Giorgio Armani?

Richard Gere popularizó a Giorgio Armani en Hollywood al usar un traje de él en American Gigolo (1980), pieza que se convirtió en un referente de estilo. También vistió a Sophia Loren, Tina Turner, Jodie Foster, Sean Connery y Arnold Schwarzenegger en diferentes alfombras rojas. Durante los años ochenta, Armani fue protagonista de una competencia mediática con Gianni Versace, cuyas propuestas coloridas contrastaban con la sobriedad de sus trajes.

Actores como Sean Connery, Robert De Niro, Al Pacino, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise lucieron sus trajes en estrenos y ceremonias de premios. Su estilo minimalista y sobrio contrastaba con las propuestas más llamativas de otros diseñadores, lo que lo posicionó como la opción preferida para quienes buscaban proyectar poder y distinción.

Entre las mujeres, Armani vistió a figuras como Sophia Loren, Jodie Foster, Cate Blanchett, Julia Roberts, Anne Hathaway y Tina Turner.

Julia Roberts, por ejemplo, eligió un diseño de Armani para los premios Óscar en 1990, lo que reforzó su presencia en la industria cinematográfica.

A lo largo de más de cinco décadas, Giorgio Armani logró posicionarse como uno de los diseñadores más reconocidos del mundo, dejando una marca que seguirá operando en el sector de lujo internacional.

