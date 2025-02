Diseñador lanza ultimátum a Ángela Aguilar por no devolver sus lujosos vestidos

Recientemente, Javier Ceriani ventiló que supuestamente Ángela Aguilar se había quedado con dos vestidos de un reconocido diseñador en Estados Unidos.

Después el diseñador Jacob Meier confirmó a ‘El gordo y la flaca’ esta versión y pidió encarecidamente a Ángela que se comunique con él y le devuelva los vestidos que le prestó hace más de cuatro años. El diseñador y también dueño de la exclusiva boutique For the Stars Fashion House, Jacob Meier ha vestido a celebridades como Thalía, Jennifer López y Lady Gaga.

En una entrevista con el programa ‘El gordo y la flaca’, relató los detalles de lo sucedido con Ángela Aguilar. Según Meir, Ángela visitó su boutique acompañada de su madre, Aneliz, en busca de atuendos para unos premiación en México.

El no le cobró nada y le prestó dos vestidos, que habían sido usados por celebridades como Carrie Underwood y Mel B.

“No le cobré nada. Solo se los di. Yo usualmente cobro un alquiler o los vendo, pero ella me prometió que los iba a llevar a México, que se los iba a poner, que me iba a traer fotos y que los traería de vuelta”.

Además Jacob, reveló que perdió comunicación con Ángela, a pesar de mandar varios mensajes, nunca se le dio respuesta.

Cortesía Premios Xcaret

Diseñador lanza ultimátum a Ángela Aguilar para recuperar sus vestidos

El conflicto entre el diseñador Jacob y Ángela Aguilar sigue sin resolverse. Desde que el creador de moda expuso públicamente la situación, la hija de Pepe Aguilar ha guardado silencio, deja el aire el destino de las prendas en cuestión. En un intento por esclarecer lo sucedido, el periodista Javier Ceriani viajó hasta Los Ángeles para obtener respuestas sobre los vestidos.

“Se está haciendo cada vez más grande, pero en realidad todo lo que quiero es que me devuelva los vestidos. No quiero hacer un escándalo de todo esto. Quiero que me devuelva mis vestidos o que me paguen por ellos”, expresó Jacob, dejando claro que su intención no es generar controversia, sino recuperar sus creaciones.

Hasta el momento, no ha habido ninguna respuesta por parte de Ángela Aguilar, quien recientemente contrajo matrimonio con Christian Nodal. Sin embargo, pese a la disputa, el diseñador no cierra las puertas a una posible colaboración futura con la cantante.

“Volvería a trabajar con Ángela una y otra vez, sin problema. Es talentosa. Es hermosa, pero quiero mis vestidos de vuelta. Confié en ellos. Quiero que me devuelvan mis vestidos, por favor”. Diseñador Jacob Meier

La polémica sigue en desarrollo, y aún queda por ver si Ángela Aguilar o su equipo se pronunciarán al respecto.

¿Qué precio tienen los vestidos que le prestaron a Ángela Aguilar?

En cuanto al valor de las piezas, Jacob Meier reveló que originalmente costaban 12 mil 500 dólares cada una, pero su precio podría haberse elevado a 25 mil dólares debido al estatus adquirido por haber sido usados por celebridades.

