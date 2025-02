Ángela Aguilar: Diseñador exige a la cantante: “Quiero mis vestidos de regreso”

Recientemente, Javier Ceriani ventiló que supuestamente Ángela Aguilar se había quedado con dos vestidos de un reconocido diseñador en Estados Unidos. Ahora es el diseñador Jacob Meier, quien confirma esta versión y pide encarecidamente a Ángela que se comunique con él y le devuelva los vestidos que le prestó hace más de 4 años.

Dueño de la exclusiva boutique For the Stars Fashion House, Jacob Meier ha vestido a celebridades como Thalía, Jennifer López y Lady Gaga. En una entrevista con el programa ‘El gordo y la flaca’, relató los detalles de lo sucedido con Ángela Aguilar.

Según Meir, Ángela visitó su boutique acompañada de su madre, Aneliz, en busca de atuendos para unos premiación en México.

“Ella vino con su mamá. Creo que tenía 16 años en ese momento. Iba para unos premios de influencers en México. Ella era una chica muy hermosa y yo quería ayudarla con ese propósito que siempre he tenido como diseñador”. Jacob Meier

Ángela Aguilar le cantará a la Virgen en Televisa / Twitter

No te pierdas: Majo Aguilar confirma distanciamiento de su tío Pepe Aguilar y su prima Ángela Aguilar

Jacob Meier, diseñador revela cómo conoció a Ángela Aguilar

El diseñador accedió a prestar dos vestidos de su colección, los cuales habían sido usados por celebridades como Carrie Underwood y Mel B. Aunque normalmente no permite que las piezas que han sido utilizadas por una celebridad sean prestadas a otra, en esta ocasión hizo una excepción.

“Yo no permito que las piezas de celebridades se vayan de aquí a otros artistas porque no quiero que el mismo vestido como el de Mel B, en ese caso, sea usado en una entrega de premios y luego sea utilizado por otra, a menos que a la celebridad no le importe”, aclaró.

Meier confió en la promesa de Ángela de devolver los vestidos tras su uso en México.

“No le cobré nada. Solo se los di. Yo usualmente cobro un alquiler o los vendo, pero ella me prometió que los iba a llevar a México, que se los iba a poner, que me iba a traer fotos y que los traería de vuelta”, Jacob Meier

Sin embargo, el diseñador afirmó que la comunicación con Ángela y su equipo se desvaneció con el tiempo. “Las primeras dos semanas yo la llamaba y le preguntaba: '¿Todo está bien?’ y después perdía el contacto”, señaló Meier, aseguró que nunca recibió respuesta ni de la cantante ni de su equipo.

Diseñador pide a Ángela que le devuelva sus vestidos

Molesto por la falta de respuesta, Meier hizo un llamado público: “Quiero mis vestidos de regreso. Por 39 años yo nunca había tenido un problema con que una celebridad tomara una pieza de mi tienda y no la devolviera”.

Ante la posibilidad de que los vestidos se hayan extraviado, el diseñador expresó su deseo de obtener una respuesta:

“Solo quiero que me lo diga, que alguien me llame, un asistente, una vecina, una hermana, que me diga ‘mira, esto pasó con los vestidos y vamos a pagar por ellos’”. Jacob Meier

Lee: Ángela Aguilar cambió de look, pero la confundieron ¡con Belinda!

¿Qué precio tienen los vestidos que le prestaron a Ángela Aguilar?

En cuanto al valor de las piezas, Meier reveló que originalmente costaban 12 mil 500 dólares cada una, pero su precio podría haberse elevado a 25 mil dólares debido al estatus adquirido por haber sido usados por celebridades.

“El precio original es de 12 mil 500 dolares, pero ahora, si les pusiera un valor cuando se los ponen las celebridades, cuestan más”, agregó.

El diseñador lamentó que los vestidos, que forman parte de una colección destinada a un museo, aún no hayan sido devueltos y espera que pronto pueda resolverse la situación.

Mira: ¿Cazzu estrena romance tras su ruptura con Nodal? La cantante es captada de la mano de un misterioso galán