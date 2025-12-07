Muere ícono de la salsa y fundador de El gran combo de Puerto Rico, a los 99 años

Tras la reciente muerte de Eduardo Manzano, la salsa pierde a uno de sus exponentes más representativos, Rafael Ithier, pianista, arreglista, productor y fundador de El gran combo de Puerto Rico, murió a los 99 años.

Su partida marca el fin de una era para la agrupación que él mismo moldeó hasta convertirla en una institución y en uno de los pilares de la música latina.

¿De qué murió Rafael Ithier, ícono de la salsa y fundador de ‘El gran combo’?

La noticia de la muerte de Ithier fue confirmada la noche del 6 de diciembre por el abogado de la familia, Víctor Rivera, a través de la emisora WKAQ. Aunque su deceso fue anunciado de inmediato como un hecho lamentado en toda la isla, la causa de la muerte no se reveló públicamente.

Pero se reveló que murió en su casa de San Juan y aparentemente en los últimos meses estaba bien de salud, e incluso festejo en agosto la llegada de sus 99 años y admitió sentirse muy contento.

Durante más de seis décadas, Ithier fue el corazón musical de una de las orquestas más queridas, creadora de un sonido que trascendió fronteras e inspiró a generaciones completas, desde salseros de la vieja escuela hasta figuras contemporáneas como Bad Bunny.

Muere Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico a los 99 años. / Redes sociales

Así se anunció la muerte de Rafael Ithier; famosos lo despidieron en redes

El gran combo compartió un comunicado emotivo y contundente: “Hoy despedimos no solo a un gran músico, sino al arquitecto de un sonido que marcó generaciones… Su historia continúa”.

El mensaje fue acompañado por miles de reacciones y recuerdos de fanáticos en todo el mundo.

Las figuras de la música tropical también se pronunciaron. Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa, Elvis Crespo, Grupo Niche y Bad Bunny dedicaron un homenaje al músico que cambió para siempre la historia de la salsa.

Bad Bunny compartió en Instagram historias con collages acompañados de temas de El gran combo:Un verano en Nueva York” y “Nunca fui”, de hecho el tema “NUEVAYoL” de Bad Bunny incorpora elementos de “Un verano en Nueva York” (1975), de El Gran Combo, en honor a Ithier.

Uno de los homenajes más sentidos fue el de Wilfrido Vargas, quien escribió:“La partida de Rafael Ithier es como un compás vacío que ninguna melodía podrá llenar por completo. Tu legado seguirá sonando como una clave indeleble… Ithier no se ha ido, se ha transformado en clave infinita”.El mensaje cerró con una emotivo mensaje: “Paz a tu alma y a tu espíritu, que ahora dirige la sinfónica celestial, donde cada estrella es una nota”.

¿Quién fue Rafael Ithier y cuál fue su legado en la salsa?

Nacido en San Juan y criado en Río Piedras, Ithier quien inspiró a Bad Bunny, encontró en la música un refugio desde niño, especialmente tras la muerte de su padre cuando él tenía apenas ocho años.

Rafael fue un músico, compositor, arreglista y pianista autodidacta, célebre por ser el fundador, director y pilar de El Gran Combo de Puerto Rico.

Aprendió guitarra a los 10 y la tocaba por propinas; más tarde dominó el tres cubano, el contrabajo y finalmente el piano, instrumento que lo acompañaría toda su vida.

A los 15 ya formaba parte de su primer grupo, Conjunto Hawaiano. Después sirvió en el Ejército de Estados Unidos y, al regresar, formó The Borinqueneers Mambo Kings en Nueva York, antes de construir el proyecto que lo inmortalizaría: El gran combo de Puerto Rico, fundado en 1962.

Con disciplina férrea y oído privilegiado, Ithier diseñó un estilo que fusionaba cadencia, elegancia y sabor caribeño. Bajo su dirección, la orquesta se convirtió en la “Universidad de la Salsa”, una fábrica de éxitos y de talentos que transformaron la música latina.

