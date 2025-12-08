Mujer se casa con el cadáver de su novio después de que su familia lo matara a golpes

Muchos dicen que el amor es el sentimiento más poderoso del mundo. La gente ha llegado a hacer cosas inimaginables en su nombre. Tal es el caso de Aanchal, una mujer de origen indio que se casó con su novio muerto después de que su familia lo asesinara a golpes. Así fue su apasionado, pero trágico romance.

Mujer se casa con el cadáver de su novio / Redes sociales

¿Por qué Aanchal se casó con el cadáver de su novio?

El pasado lunes 1 de noviembre, medios indios reportaron la boda entre Aanchal y su novio, Saksham Tate, quien había muerto hace poco en una pelea con los familiares de ella. Según lo informado, la pareja llevaba 3 años saliendo en secreto.

Desafortunadamente, un día fueron descubiertos y, si bien tenían la intención de casarse, la familia de la joven de 21 años se opuso rotundamente, pues, de acuerdo con sus costumbres, ambos pertenecían a castas diferentes.

El día del crimen, Tate, de 25 años, estaba en una reunión con sus amigos cuando el padre y los hermanos de Aanchal llegaron a agredirlo físicamente. Se mencionó que el patriarca le disparó en las costillas y después lo golpeó en la cabeza con un objeto contundente, provocando así su muerte. El responsable y sus cómplices fueron detenidos poco después.

Tras enterarse de lo sucedido, la joven tomó una decisión: casarse con Tate o, al menos, con su cadáver. La mujer asistió a su funeral y realizó un rito simbólico; se colocó una marca roja en su frente, en señal de que era una mujer casada.

En declaraciones ante los medios de comunicación, Aanchal señaló que viviría en casa de sus suegros como una “hija más” y sentenció que, con su acto, la unión con Tate sería “inmortal”.

"Woh Jai Bhim wala hai, hum Hindu hain."



The victim girl explains why her family members killed her SC boyfriend over their inter-caste love and relationship.



The world must see how DALITS continue to be treated in Hinduism. The Nanded caste killing is a chilling example. pic.twitter.com/1TqrTMxrqH — Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) December 1, 2025

¿Qué pasó con el padre y hermanos de Aanchal, la joven que se casó con el cadáver de su novio?

El padre y hermanos de Aanchal, la joven que se casó con el cadáver de su novio, fueron detenidos y están a la espera de su juicio correspondiente. Se reporta que serán juzgados por los delitos de uso de arma, asesinato y discriminación.

Esto último, debido a que rechazaban al hoy occiso solo por pertenecer a una casta diferente. Pese a ser de su familia, la joven ha exigido a las autoridades que les den la pena de muerte.

Hasta el momento, se desconoce cuándo será el juicio y si, en caso de ser declarados culpables, realmente serán condenados a la pena de muerte.

¿Qué son los sistemas de castas en India?

En el pasado, los pobladores de India clasificaban a su población por un “sistema de castas”. En la cima, estaban grupos conformados por sacerdotes, eruditos u otros pobladores con “ocupaciones tradicionales”. En el inferior, estaban aquellos conocidos como dalits o “intocables”, quienes eran mayormente discriminados.

Si bien en la actualidad esto está prohibido, algunas familias tradicionalistas continúan promoviendo esto y no desean que sus hijos se relacionen con los “intocables”, casta a la que pertenecía el novio de Aanchal.

