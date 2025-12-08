El trágico final de Raúl Velasco y la enfermedad que terminó con la vida del conductor de Siempre en domingo

Raúl Velasco, el icónico conductor que durante casi tres décadas se convirtió en la puerta dorada de la música y el entretenimiento mexicano con Siempre en domingo, sigue despertando curiosidad incluso años después de su muerte. Entre risas, lágrimas y aplausos, su vida detrás de cámaras estuvo marcada por secretos y rumores que pocos conocían. Hoy, mientras recordamos su legado en la televisión, también surgen interrogantes sobre las causas de su muerte.

No te pierdas: Isabel Lascurain reveló que Raúl Velasco la hizo sufrir por su peso

Raúl Velasco junto a José José, ‘el Príncipe de la canción’. / Foto: Pemcine

¿Quién fue Raúl Velasco, conductor de Siempre en domingo?

Raúl Velasco, nacido el 24 de abril de 1933 en Celaya, Guanajuato, surgió de orígenes humildes para convertirse en uno de los rostros más emblemáticos de la televisión mexicana. Desde temprana edad, trabajó en la tienda de abarrotes de su familia, La Violeta, y desempeñó distintos oficios como mensajero, operador de tractor y chofer, forjando así una ética de trabajo que lo acompañaría toda su vida.

Su talento para la escritura y la comunicación lo llevó primero a colaborar en revistas deportivas locales y más tarde a especializarse en crítica cinematográfica en publicaciones como Cine Universal, Cine Novelas y Cine Álbum, además de contribuir en periódicos como Novedades y El Heraldo, donde editó la sección de espectáculos.

A los 20 años, Velasco se trasladó a la Ciudad de México, donde trabajó como contador en el Banco Nacional de México, mientras desarrollaba paralelamente su carrera en medios escritos y, posteriormente, en la televisión. Se incorporó como actor en la Televisión Independiente de México (TIM) participando en programas como Medianoche, Domingos espectaculares y Reseña cinematográfica de Acapulco, mostrando desde entonces su versatilidad frente a las cámaras.

No te pierdas: Luis Ángel ‘El Flaco’ defiende a Raúl Velasco; su mayor influencia fue Vicente Fernández

¿Qué llevó a la muerte a Raúl Velasco y cómo impactó su partida al entretenimiento? / Foto: Pemcine

¿Cómo fue el éxito de Raúl Velasco en Siempre en domingo?

Durante 28 años, Siempre en domingo se consolidó como uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana, un espacio donde Raúl Velasco logró combinar la presentación de figuras consagradas de la farándula con la promoción de artistas emergentes que hoy son íconos internacionales. Estrenado el 14 de diciembre de 1969 en el canal 4 de Telesistema Mexicano y trasladado semanas después al Canal 2, el programa se mantuvo vigente incluso tras la fusión de Telesistema Mexicano con Televisión Independiente de México (TIM) para formar Televisa en 1973.

Por su formato innovador y su capacidad de conectar con el público, Siempre en domingo no solo se convirtió en un referente del entretenimiento nacional, sino también en un modelo para la televisión de variedades a nivel mundial, hasta que Velasco decidió ponerle fin el 19 de abril de 1998 por problemas de salud, dejando un legado imborrable en la industria.

No te pierdas: Supuesta hija de la India María y Raúl Velasco dice cómo se enteró que los famosos serían sus padres

La enfermedad que acabó con la vida de Raúl Velasco: la historia que pocos conocen. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió Raúl Velasco, conductor de Siempre en domingo?

Raúl Velasco, el icónico conductor de Siempre en domingo, murió el 26 de noviembre de 2006 en la Ciudad de México a los 73 años, víctima de hepatitis C. Su partida coincidió con un momento cargado de emociones: ese mismo día, Televisa transmitió un homenaje grabado el 17 de octubre, en el que se celebraba su carrera y su contribución al entretenimiento mexicano, un tributo que ahora adquiría un significado aún más profundo.

Sus restos descansan en la Ciudad de México, donde familiares, colegas y admiradores continúan recordando al hombre que durante casi tres décadas logró unir al país frente a la televisión cada domingo.

No te pierdas: Imelda Miller recuerda enemistad con Felicia Garza tras perder en Festival OTI