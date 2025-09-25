¿Bad Bunny en peligro? Revelan que recibió amenazas de muerte durante un concierto en Puerto Rico

Bad Bunny enciende las alarmas. Tras haber concluido su gira de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico que, según datos oficiales, dejó un impacto económico estimado en 713 millones de dólares (más de 13 mil millones de pesos mexicanos), se reporta que fue amenazado de muerte.

¿Quién amenazó de muerte a Bad Bunny?

Según el periodista independiente Jay Fonseca, durante la residencia musical de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, en Puerto Rico, las autoridades detectaron que un sujeto en redes sociales, supuestamente, expuso sus intenciones de asesinar al cantante.

“Había un credible death threat, o sea, la alerta era mayor porque había un sujeto en redes sociales escribiendo que iba a matar a Bad Bunny”, manifestó.

Debido a esto, se fortalecieron las medidas de seguridad para salvaguardar la integridad del artista. De acuerdo con el comunicador, incluso la Seguridad Nacional de aquel país intervino en este asunto.

“Por si usted no lo sabe, el evento de Bad Bunny fue tan y tan grande que había seguridad federal en Puerto Rico. Había seguridad de hasta el Servicio Secreto en un momento dado porque estaba la jueza Sonia Sotomayor. O sea, aquí había seguridad de mucho mayor nivel a lo normal en el Choliseo”, resaltó.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del individuo o si habrá algún caso legal contra él. Simplemente se mencionó que sería “una persona que tenía serios vicios, pero aparentaba ser que la persona estaba armada y todo”.

Todo esto mientras se nos acusa a la personas que estamos en contra del gobierno actual de ser violentas.

¿Qué ha dicho Bad Bunny ante la amenaza de muerte?

Hasta el momento, el reggaetonero Bad Bunny o su equipo no se han pronunciado ante la presunta amenaza de muerte. No obstante, todo parece indicar que la celebridad no sabe nada de este asunto o simplemente le restó importancia.

Y es que, en su última presentación en Puerto Rico, suscitada el 20 de septiembre, el intérprete de ‘Ojitos lindos’ se dijo muy feliz de estar en su país natal y agradeció a todos sus compatriotas por su gran cariño.

“No nos vamos a quitar. Nos están viendo en el mundo entero. Esto es para ustedes”, expresó ante los miles de asistentes.

Cabe destacar que, en una entrevista que dio hace algunos días, el cantante se dijo algo presionado por presentarse en la llamada ‘Isla del encanto’, pues no quería fallarle a los fans.

¿Bad Bunny regresará a México?

En su momento, el cantante Bad Bunny anunció que, tras su residencia musical en Puerto Rico, arrancaría su gira mundial “Debí tirar más fotos”. Dicho tour comenzará el 21 y 22 de noviembre en República Dominicana.

Entre los países que visitará con su gira se encuentra México. A finales de este año, dará una serie de conciertos en el Estado GNP Seguros de la CDMX. Estas son las fechas:

10 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025

Debido a la gran demanda, los boletos se agotaron rápidamente y, hasta el momento, se desconoce si abrirá otra fecha.

